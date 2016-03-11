|
Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.
|
Дональд Трамп теперь вынужден доказывать, что он по отношению к Кремлю будет более жестким, чем Барак Обама
|
Некоторые ближайшие соратники Надежды Савченко добавляют ее проекту «РУНА» еще большей одиозности
|
Результаты повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта не гарантируют его победителю Олегу Немчинову работы в ведомстве. «k:» разбирались – почему.
|
Перед стартом нового политсезона самое время вспомнить о новых политических проектах, развернувших деятельность в прошлом году
|
Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».
|
Мы отобрали важнейшие из событий, которые прямо или косвенно будут касаться интересов Украины
|
Пять главных провалов и пять главных достижений украинской экономики в 2016 году
|
Комментарии отобрали десять самых знаковых происшествий и явлений в украинском политическом поле, которыми запомнился 2016 год
|
«Укрзализныця» с треском провалила 2016 год. Команда Войцеха Балчуна заполнила свои фейсбуки и СМИ громкими обещаниями. На деле ситуацию на железной дороге можно описать классическим выражением «Пропало все», или понятным иностранным топ-менеджерам словом «fuck-up».
Дайджест
|
|
|
|
|
|
Опрос
Как вы оцениваете свой уровень жизни?
Досье
Последние новости
|
16:29
|
16:06
|
16:05
|
Медики назвали болезнь – главную причину смерти женщин в 21 веке
|
15:43
|
15:15
|
15:05
|
14:55
|
14:42
|
На Сицилии через 524 года после изгнания иудеев построят синагогу
|
14:38
|
АТОшник призвал Президента обратить внимание на коррупцию Запорожского губернатора
|
14:27
|
14:20
|
14:00
|
13:55
|
Какой день в 2017 году будет самым депрессивным, выяснили ученые
|
13:55
|
Беременную стюардессу выгнали с работы за съеденный бутерброд
|
13:51
|
Потерпевший в Бишкеке крушение Boeing пропал с радаров при заходе на посадку
|
13:25
|
13:20
|
13:15
|
Под Харьковом провели олимпиаду на собачьих упряжках (ФОТОРЕПОРТАЖ)
|
13:02
|
12:51
|
12:50
|
12:46
|
12:43
|
12:25
|
В Кыргызстане объявили день траура по погибшим в крушении «Боинга»
|
12:23
|
12:02
|
12:00
|
11:58
|
11:53
|
Как улучшить внешность и здоровье за неделю, рассказали эксперты
|
11:47
|
11:35
|
11:27
|
Стало известно, вкладчикам каких банков-банкротов вернут сбережения
|
11:14
|
Среди погибших при крушении самолета в Бишкеке - шестеро детей
|
11:07
|
10:56
|
10:28
|
10:04
|
10:01
|
Под Житомиром неизвестные расстреляли толпу, есть погибшие (фото)
|
09:54
|
09:50
|
Специалисты назвали возраст, до которого мужчины ведут себя как дети
|
09:45
|
09:29
|
09:02
Регионы
Мнения
0