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общество

0

Георгий Тука
Новый поворот в деле об убийстве Эндрю

14 января, 20:40    

Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.
Мир

0

Трамп vs Путин: Зайцев+1
Наказание Путина стало главной темой для США

12 января, 19:54    

Дональд Трамп теперь вынужден доказывать, что он по отношению к Кремлю будет более жестким, чем Барак Обама
Власть

0

Надежда Савченко и ее «Руна»
Кто есть кто в команде Савченко

12 января, 08:28    

Некоторые ближайшие соратники Надежды Савченко добавляют ее проекту «РУНА» еще большей одиозности
общество

0

министр Игорь Жданов
Министру спорта не нужен госсекретарь со стороны

11 января, 11:43    

Результаты повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта не гарантируют его победителю Олегу Немчинову работы в ведомстве. «k:» разбирались – почему.
Власть

0

В Украине партии готовятся к выборам
Новые партии готовятся к выборам

10 января, 20:27    

Перед стартом нового политсезона самое время вспомнить о новых политических проектах, развернувших деятельность в прошлом году
Власть

0

Порошенко отверг «план Пинчука»
Порошенко отверг «план Пинчука»

05 января, 21:47    

Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».
Мир

0

Главные события мировой политики в 2017 году
Главные события мировой политики в 2017 году

03 января, 22:56    

Мы отобрали важнейшие из событий, которые прямо или косвенно будут касаться интересов Украины
Деньги

0

Экономические итоги 2016
Экономические итоги уходящего 2016 года

02 января, 10:04    

Пять главных провалов и пять главных достижений украинской экономики в 2016 году
Власть

0

ТОП-10 политический событий года
ТОП-10 политических событий года

01 января, 13:24    

Комментарии отобрали десять самых знаковых происшествий и явлений в украинском политическом поле, которыми запомнился 2016 год
Власть

0

Войцех Балчун, председатель УЗ
«Укрзализныця». Год fuck-up`ов

28 декабря, 09:35    

«Укрзализныця» с треском провалила 2016 год. Команда Войцеха Балчуна заполнила свои фейсбуки и СМИ громкими обещаниями. На деле ситуацию на железной дороге можно описать классическим выражением «Пропало все», или понятным иностранным топ-менеджерам словом «fuck-up».

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Дайджест

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