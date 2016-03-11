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Словарь Януковича
Власть

0

Какое решение по Донбассу примут украинские чиновники
Порошенко хочет по-новому давить на Путина

24 января, 05:52    

Украина надеется, что новым рычагом давления на РФ станет угроза прекращения подачи электроэнергии на оккупированную часть Донбасса
Власть

0

Виталий Скоцик приучает сына к земле
Как освоить агрохолдинговый «общак»

23 января, 09:50    

Что представляет собой обновленная Аграрная партия, ведомая «волынским ковбоем» Скоциком и опытным парторгом Бессмертным
Власть

0

Владимир Омелян терят контроль над отраслью
Почему Омелян лишился «Укрзализныци»

22 января, 13:09    

Правительство готовит повышение железнодорожных тарифов
Деньги

0

Энергетический сектор экономики Украины
Пять шагов к энергонезависимости Украины

17 января, 22:14    

Ученые НАНУ подготовили готовые к реализации предложения по реформированию энергетического сектора. Дело – за политической волей правительства
общество

0

Георгий Тука
Новый поворот в деле об убийстве Эндрю

14 января, 20:40    

Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.
Мир

0

Трамп vs Путин: Зайцев+1
Наказание Путина стало главной темой для США

12 января, 19:54    

Дональд Трамп теперь вынужден доказывать, что он по отношению к Кремлю будет более жестким, чем Барак Обама
Власть

0

Надежда Савченко и ее «Руна»
Кто есть кто в команде Савченко

12 января, 08:28    

Некоторые ближайшие соратники Надежды Савченко добавляют ее проекту «РУНА» еще большей одиозности
общество

0

министр Игорь Жданов
Министру спорта не нужен госсекретарь со стороны

11 января, 11:43    

Результаты повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта не гарантируют его победителю Олегу Немчинову работы в ведомстве. «k:» разбирались – почему.
Власть

0

В Украине партии готовятся к выборам
Новые партии готовятся к выборам

10 января, 20:27    

Перед стартом нового политсезона самое время вспомнить о новых политических проектах, развернувших деятельность в прошлом году
Власть

0

Порошенко отверг «план Пинчука»
Порошенко отверг «план Пинчука»

05 января, 21:47    

Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».

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