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«Укрзализныця» с треском провалила 2016 год. Команда Войцеха Балчуна заполнила свои фейсбуки и СМИ громкими обещаниями. На деле ситуацию на железной дороге можно описать классическим выражением «Пропало все», или понятным иностранным топ-менеджерам словом «fuck-up».
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Пока лидер «Народного фронта» в статусе главного политического неудачника года продолжает зализывать раны, его однопартийцы работают над запуском альтернативных проектов, но уже без Яценюка
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Политический конгломерат «краян» второй год подряд успешно «выстреливает» на местных выборах, но до сих пор не может создать свою парламентскую фракцию
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В дополнение к госбюджету парламент принял ряд законов, в том числе и пролоббированных министерствами, партиями и президентом
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Пока одиозный экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов остается в судебной системе Украины, о ее реальной реформе не может быть и речи
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Владельцам бельгийской дноуглубительной компании придется давать показания в НАБУ. Ранее судимым в Бельгии бизнесменам в Украине могут выдвинуть обвинения в подкупе госчиновников
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Официальная версия «отъема» крупнейшего банка страны шита белыми нитками. Реальные причины были совсем другими
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С 1 января аппаратами Кабмина и всех министерств будут руководить госсекретари. Впрочем, избрать успеют не всех
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Запорожская ставка во всем на Ростислава Шурму может стоить хозяину СКМ слишком дорого
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И.о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил о взятии киберполицией Украины организованной преступной группы.
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