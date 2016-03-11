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Власть

0

Порошенко отверг «план Пинчука»
Порошенко отверг «план Пинчука»

05 января, 21:47    

Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».
Мир

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Главные события мировой политики в 2017 году
Главные события мировой политики в 2017 году

03 января, 22:56    

Мы отобрали важнейшие из событий, которые прямо или косвенно будут касаться интересов Украины
Деньги

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Экономические итоги 2016
Экономические итоги уходящего 2016 года

02 января, 10:04    

Пять главных провалов и пять главных достижений украинской экономики в 2016 году
Власть

0

ТОП-10 политический событий года
ТОП-10 политических событий года

01 января, 13:24    

Комментарии отобрали десять самых знаковых происшествий и явлений в украинском политическом поле, которыми запомнился 2016 год
Власть

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Войцех Балчун, председатель УЗ
«Укрзализныця». Год fuck-up`ов

28 декабря, 09:35    

«Укрзализныця» с треском провалила 2016 год. Команда Войцеха Балчуна заполнила свои фейсбуки и СМИ громкими обещаниями. На деле ситуацию на железной дороге можно описать классическим выражением «Пропало все», или понятным иностранным топ-менеджерам словом «fuck-up».
Власть

0

Арсений Яценюк - камикадзе
На что рассчитывает отпускник-«камикадзе» Яценюк

27 декабря, 22:04    

Пока лидер «Народного фронта» в статусе главного политического неудачника года продолжает зализывать раны, его однопартийцы работают над запуском альтернативных проектов, но уже без Яценюка
Власть

0

партия Наш Край
Вечно перспективный «Наш край»

23 декабря, 16:22    

Политический конгломерат «краян» второй год подряд успешно «выстреливает» на местных выборах, но до сих пор не может создать свою парламентскую фракцию
Деньги

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Принятие бюджета Украины 2017
Одиннадцать довесков к бюджету-2017

21 декабря, 15:20    

В дополнение к госбюджету парламент принял ряд законов, в том числе и пролоббированных министерствами, партиями и президентом
Власть

0

Артур Емельянов, судья ВХСУ
В чем символизм дела судьи Емельянова

20 декабря, 18:53    

Пока одиозный экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов остается в судебной системе Украины, о ее реальной реформе не может быть и речи
Деньги

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дноуглубление в порту «Южный»
Второй срок для братьев де Нул

20 декабря, 08:30    

Владельцам бельгийской дноуглубительной компании придется давать показания в НАБУ. Ранее судимым в Бельгии бизнесменам в Украине могут выдвинуть обвинения в подкупе госчиновников

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