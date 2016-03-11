26.02.2016 Архимандрит Виктор (Коцаба) Глава Административного аппарата Киевской Митрополии УПЦ

Сегодня принято много говорить о самых разных вещах - о любви, доброте, патриотизме, вере и т.д. Но, почему-то так случается, что те, кто...