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Власть

0

кто в Украине пиарится на скандалах
ТОП-5 самых скандальных VIP–чиновников

сегодня, 10:02    

«К:» определили первую пятерку украинских власть имущих, для которых скандалы – это жизнь
Власть

0

депутаты выбирают законопроекты, на которых можно строить пиар
Политический пиар: планы правительства и парламента на февраль

04 февраля, 13:06    

К новой сессии парламента партии подготовили законопроекты, удобные для пиара
Интервью

0

Должность главы ФРУ не передается по наследству
Дмитрий Олейник: Мы рискуем стать страной с пятнадцатью миллионами населения, которое будет только копать руду и выращивать рапс

03 февраля, 13:58    

Председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник рассказал редакции «К:» о планах модернизации страны, путях преодоления коррупции и важности национального протекционизма
Власть

0

Кто они - эти чиновничьи лисы правосудия
Уголовные дела против одиозных политиков или преследования неугодных оппозиционеров?!

31 января, 23:50    

Избирательное правосудие позволило  усадить на скамью подсудимых лишь экс-главу фракции «регионалов» Александра Ефремова. Остльным VIP-чиновникам, обвиняемым украинскими правоохранителями в резонансных преступлениях, удается отстоять свои права. 
Власть

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Силовики не способны договариваться. Кто прав - решит господин Кольт)
К чему приведет противостояние между силовыми ведомствами?!

31 января, 13:29    

Развернулась борьба в треугольнике Порошенко – «НФ» – Саакашвили
Интервью

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Геннадий Гуфман о Днепре, власти, собственности
Геннадий Гуфман: «Все конфликты в Днепре – рукотворные»

29 января, 22:40    

«Третейский судья» Геннадий Гуфман рассказал «Комментариям» о конфликтах и скандалах в Днепре между силовиками, чиновниками и бизнесменами, и кто за ними стоит
Власть

0

Оппоблок решили поделить
«Оппоблок» в шаге от раскола

27 января, 15:49    

«Фирташевцы» vs «ахметовцы». Чья группировка выиграет в случае распада Оппоблока и кто станет новым совладельцем партии «Оппозиционный блок»
Власть

0

Какое решение по Донбассу примут украинские чиновники
Порошенко хочет по-новому давить на Путина

24 января, 05:52    

Украина надеется, что новым рычагом давления на РФ станет угроза прекращения подачи электроэнергии на оккупированную часть Донбасса
Власть

0

Виталий Скоцик приучает сына к земле
Как освоить агрохолдинговый «общак»

23 января, 09:50    

Что представляет собой обновленная Аграрная партия, ведомая «волынским ковбоем» Скоциком и опытным парторгом Бессмертным
Власть

0

Владимир Омелян терят контроль над отраслью
Почему Омелян лишился «Укрзализныци»

22 января, 13:09    

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