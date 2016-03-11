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Председатель совета Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник рассказал редакции «К:» о планах модернизации страны, путях преодоления коррупции и важности национального протекционизма
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Избирательное правосудие позволило усадить на скамью подсудимых лишь экс-главу фракции «регионалов» Александра Ефремова. Остльным VIP-чиновникам, обвиняемым украинскими правоохранителями в резонансных преступлениях, удается отстоять свои права.
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Развернулась борьба в треугольнике Порошенко – «НФ» – Саакашвили
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«Третейский судья» Геннадий Гуфман рассказал «Комментариям» о конфликтах и скандалах в Днепре между силовиками, чиновниками и бизнесменами, и кто за ними стоит
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«Фирташевцы» vs «ахметовцы». Чья группировка выиграет в случае распада Оппоблока и кто станет новым совладельцем партии «Оппозиционный блок»
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Украина надеется, что новым рычагом давления на РФ станет угроза прекращения подачи электроэнергии на оккупированную часть Донбасса
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Что представляет собой обновленная Аграрная партия, ведомая «волынским ковбоем» Скоциком и опытным парторгом Бессмертным
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Правительство готовит повышение железнодорожных тарифов
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Ученые НАНУ подготовили готовые к реализации предложения по реформированию энергетического сектора. Дело – за политической волей правительства
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Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.
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