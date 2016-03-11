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Украина надеется, что новым рычагом давления на РФ станет угроза прекращения подачи электроэнергии на оккупированную часть Донбасса
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Что представляет собой обновленная Аграрная партия, ведомая «волынским ковбоем» Скоциком и опытным парторгом Бессмертным
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Правительство готовит повышение железнодорожных тарифов
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Ученые НАНУ подготовили готовые к реализации предложения по реформированию энергетического сектора. Дело – за политической волей правительства
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Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.
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Дональд Трамп теперь вынужден доказывать, что он по отношению к Кремлю будет более жестким, чем Барак Обама
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Некоторые ближайшие соратники Надежды Савченко добавляют ее проекту «РУНА» еще большей одиозности
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Результаты повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта не гарантируют его победителю Олегу Немчинову работы в ведомстве. «k:» разбирались – почему.
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Перед стартом нового политсезона самое время вспомнить о новых политических проектах, развернувших деятельность в прошлом году
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Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».
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