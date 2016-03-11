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Деньги

0

Энергетический сектор экономики Украины
Пять шагов к энергонезависимости Украины

17 января, 22:14    

Ученые НАНУ подготовили готовые к реализации предложения по реформированию энергетического сектора. Дело – за политической волей правительства
общество

0

Георгий Тука
Новый поворот в деле об убийстве Эндрю

14 января, 20:40    

Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.
Мир

0

Трамп vs Путин: Зайцев+1
Наказание Путина стало главной темой для США

12 января, 19:54    

Дональд Трамп теперь вынужден доказывать, что он по отношению к Кремлю будет более жестким, чем Барак Обама
Власть

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Надежда Савченко и ее «Руна»
Кто есть кто в команде Савченко

12 января, 08:28    

Некоторые ближайшие соратники Надежды Савченко добавляют ее проекту «РУНА» еще большей одиозности
общество

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министр Игорь Жданов
Министру спорта не нужен госсекретарь со стороны

11 января, 11:43    

Результаты повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта не гарантируют его победителю Олегу Немчинову работы в ведомстве. «k:» разбирались – почему.
Власть

0

В Украине партии готовятся к выборам
Новые партии готовятся к выборам

10 января, 20:27    

Перед стартом нового политсезона самое время вспомнить о новых политических проектах, развернувших деятельность в прошлом году
Власть

0

Порошенко отверг «план Пинчука»
Порошенко отверг «план Пинчука»

05 января, 21:47    

Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».
Мир

0

Главные события мировой политики в 2017 году
Главные события мировой политики в 2017 году

03 января, 22:56    

Мы отобрали важнейшие из событий, которые прямо или косвенно будут касаться интересов Украины
Деньги

0

Экономические итоги 2016
Экономические итоги уходящего 2016 года

02 января, 10:04    

Пять главных провалов и пять главных достижений украинской экономики в 2016 году
Власть

0

ТОП-10 политический событий года
ТОП-10 политических событий года

01 января, 13:24    

Комментарии отобрали десять самых знаковых происшествий и явлений в украинском политическом поле, которыми запомнился 2016 год

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