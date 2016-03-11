|
Ученые НАНУ подготовили готовые к реализации предложения по реформированию энергетического сектора. Дело – за политической волей правительства
|
Георгий Тука подтвердил результаты журналистского расследования расстрела группы Эндрю в сентябре 2015 г.
|
Дональд Трамп теперь вынужден доказывать, что он по отношению к Кремлю будет более жестким, чем Барак Обама
|
Некоторые ближайшие соратники Надежды Савченко добавляют ее проекту «РУНА» еще большей одиозности
|
Результаты повторного конкурса на должность госсекретаря Министерства молодежи и спорта не гарантируют его победителю Олегу Немчинову работы в ведомстве. «k:» разбирались – почему.
|
Перед стартом нового политсезона самое время вспомнить о новых политических проектах, развернувших деятельность в прошлом году
|
Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».
|
Мы отобрали важнейшие из событий, которые прямо или косвенно будут касаться интересов Украины
|
Пять главных провалов и пять главных достижений украинской экономики в 2016 году
|
Комментарии отобрали десять самых знаковых происшествий и явлений в украинском политическом поле, которыми запомнился 2016 год
Дайджест
|
|
|
|
|
|
Опрос
Как вы оцениваете свой уровень жизни?
Досье
Последние новости
|
23:23
|
На Евровидении впервые в истории прозвучит песня на белорусском (ВИДЕО)
|
22:34
|
Выяснилось, кто был организатором встречи Савченко с главарями боевиков
|
21:19
|
19:33
|
18:22
|
17:26
|
16:46
|
Кремль отказался сокращать ядерный потенциал в обмен на снятие санкций
|
16:27
|
Германия признала, что с приходом Трампа ее ждут тяжелые времена
|
15:36
|
15:07
|
14:49
|
14:26
|
Появилась пародия на Обаму, который покидает Овальный кабинет (ВИДЕО)
|
14:15
|
13:36
|
13:07
|
12:54
|
12:51
|
12:29
|
12:11
|
В Бухаресте дотла сгорел ночной клуб, пострадал 41 человек (ФОТО/ВИДЕО)
|
11:44
|
11:35
|
11:04
|
10:46
|
10:33
|
10:28
|
10:15
|
В Италии автобус с туристами попал в ДТП, 16 человек погибли (ФОТО/ВИДЕО)
|
09:49
|
09:23
|
В Пакистане прогремел мощный взрыв, 18 погибших, более 50 раненых (ФОТО/ВИДЕО)
|
09:00
|
22:20
|
21:52
|
21:42
|
21:25
|
21:00
|
20:48
|
20:25
|
Индийцы сдали на $9 млрд. больше купюр, чем было в обращении
|
20:02
|
19:50
|
В Черногории снизили оклады президенту, премьеру и министрам
|
19:28
|
19:06
|
18:55
|
Липецкую фабрику Roshen запустят «за две минуты», при одном условии
|
18:44
|
18:33
Регионы
Мнения
0