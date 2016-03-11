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Перед самым Новым годом одна из крупнейших и влиятельнейших американских газет The Wall Street Journal опубликовала статью Виктора Пинчука «Украина должна пойти на болезненные компромиссы ради мира с Россией».
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Мы отобрали важнейшие из событий, которые прямо или косвенно будут касаться интересов Украины
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Пять главных провалов и пять главных достижений украинской экономики в 2016 году
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Комментарии отобрали десять самых знаковых происшествий и явлений в украинском политическом поле, которыми запомнился 2016 год
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«Укрзализныця» с треском провалила 2016 год. Команда Войцеха Балчуна заполнила свои фейсбуки и СМИ громкими обещаниями. На деле ситуацию на железной дороге можно описать классическим выражением «Пропало все», или понятным иностранным топ-менеджерам словом «fuck-up».
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Пока лидер «Народного фронта» в статусе главного политического неудачника года продолжает зализывать раны, его однопартийцы работают над запуском альтернативных проектов, но уже без Яценюка
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Политический конгломерат «краян» второй год подряд успешно «выстреливает» на местных выборах, но до сих пор не может создать свою парламентскую фракцию
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В дополнение к госбюджету парламент принял ряд законов, в том числе и пролоббированных министерствами, партиями и президентом
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Пока одиозный экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов остается в судебной системе Украины, о ее реальной реформе не может быть и речи
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Владельцам бельгийской дноуглубительной компании придется давать показания в НАБУ. Ранее судимым в Бельгии бизнесменам в Украине могут выдвинуть обвинения в подкупе госчиновников
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