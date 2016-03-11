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Власть

0

Войцех Балчун, председатель УЗ
«Укрзализныця». Год fuck-up`ов

28 декабря, 09:35    

«Укрзализныця» с треском провалила 2016 год. Команда Войцеха Балчуна заполнила свои фейсбуки и СМИ громкими обещаниями. На деле ситуацию на железной дороге можно описать классическим выражением «Пропало все», или понятным иностранным топ-менеджерам словом «fuck-up».
Власть

0

Арсений Яценюк - камикадзе
На что рассчитывает отпускник-«камикадзе» Яценюк

27 декабря, 22:04    

Пока лидер «Народного фронта» в статусе главного политического неудачника года продолжает зализывать раны, его однопартийцы работают над запуском альтернативных проектов, но уже без Яценюка
Власть

0

партия Наш Край
Вечно перспективный «Наш край»

23 декабря, 16:22    

Политический конгломерат «краян» второй год подряд успешно «выстреливает» на местных выборах, но до сих пор не может создать свою парламентскую фракцию
Деньги

0

Принятие бюджета Украины 2017
Одиннадцать довесков к бюджету-2017

21 декабря, 15:20    

В дополнение к госбюджету парламент принял ряд законов, в том числе и пролоббированных министерствами, партиями и президентом
Власть

0

Артур Емельянов, судья ВХСУ
В чем символизм дела судьи Емельянова

20 декабря, 18:53    

Пока одиозный экс-заместитель председателя Высшего хозяйственного суда Артур Емельянов остается в судебной системе Украины, о ее реальной реформе не может быть и речи
Деньги

0

дноуглубление в порту «Южный»
Второй срок для братьев де Нул

20 декабря, 08:30    

Владельцам бельгийской дноуглубительной компании придется давать показания в НАБУ. Ранее судимым в Бельгии бизнесменам в Украине могут выдвинуть обвинения в подкупе госчиновников
Деньги

0

Приват Банк
Три секрета национализации «Приватбанка»

19 декабря, 11:24    

Официальная версия «отъема» крупнейшего банка страны шита белыми нитками. Реальные причины были совсем другими
Власть

0

Как Гройсман, Порошенко и «Народный фронт» поделили госсекретарей
Как Гройсман, Порошенко и «Народный фронт» поделили госсекретарей

15 декабря, 11:00    

С 1 января аппаратами Кабмина и всех министерств будут руководить госсекретари. Впрочем, избрать успеют не всех
Власть

0

Ростислав Шурма, Запорожсталь
В Запорожье не прижился ахметовский «Донбасс-стайл»

14 декабря, 19:30    

Запорожская ставка во всем на Ростислава Шурму может стоить хозяину СКМ слишком дорого
общество

0

Вадим Троян
LUCKY LABS — история продолжается

13 декабря, 15:43    

И.о. главы Национальной полиции Украины Вадим Троян сообщил о взятии киберполицией Украины организованной преступной группы.

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