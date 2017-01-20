Как компрометируют неугодных кандидатов на должность руководителя одесского управления НАБУ

Уже почти неделю не утихают страсти, связанные с избранием руководителя Одесского регионального управления НАБУ. По решению конкурсной комиссии им стал начальник Хмельницкого отделения полиции Калиновского отдела Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Дмитрий Руденко.

Но не успели обнародовать протокол заседания, как просторами интернета понеслось сообщение, подхватываемое разными изданиями, что победитель конкурса «сущий дьявол». А еще через несколько дней, Общественный совет НАБУ принял решения не рекомендовать председателю назначать Руденко на должность в Одессе и объявить новый конкурс.

Назначение начальника терруправления НАБУ в Одессе превратили в фарс

Первое, что бросается в глаза, глядя на историю с назначением руководителя Одесского терруправления НАБУ - кто-то целенаправленно пытается превратить в фарс, и чем дальше, тем больше дискредитировать вновь созданный правоохранительный орган, призванный бороться с ушлыми отечественными коррупционерами. Тем самым подорвать доверие к НАБУ как к государственному органу и кандидатам, претендующих там работать. А теперь еще и к конкурсной комиссии, которая занимается подбором кандидатов. А как иначе объяснить тот факт, что назначить руководителя тут не удается с апреля 2016 года? Кстати говоря, если вспомнить как назначали главного антикоррупционера Артема Ситника и что писали о нем некоторые СМИ, нынешняя схема мало чем отличается.

Понятно, что работать в этом органе должны люди кристально чистые и честные с безупречной репутацией. Именно поэтому и была внедрена система выдвижения на должность не волевым решением руководителя органа, а после прохождения открытого конкурсного отбора, где каждого кандидата «просвечивают» не только члены комиссии - работники бюро, но и представители Совета общественного контроля при НАБУ. А эти люди, представляющие общественные организации и завоевавшие авторитет и уважение среди украинцев борясь с криминальной государственной системой Януковича, прошедшие Майдан, лицом к лицу сталкивающиеся с отборными орлами Захарченка и так далее. Их в пристрастности и необъективности трудно обвинить. Впрочем, как и членов комиссии - работников НАБУ, которые тоже прошли сито отбора и были назначены на должности.

Так вот выдвижение Руденка, это третья попытка создать одесское территориальное управление и назначить его руководителя. В апреле 2016 года конкурс выиграл человек из команды тогдашнего руководителя Одесской таможни, непримиримого бойца с коррупцией Юлии Марушевской, ее первый заместитель Семен Кривонос. Но немногим позже Кривонос объявил совершенно неожиданное решение отказаться от этой должности. Как рассказал в комментарии СМИ несостоявшийся глава Одесского терруправления, причиной такого решения стала атака на него прокуроров Киевской области. «В момент, когда меня огласили победителем конкурса Национального антикоррупционного бюро, было возобновлено это дело. И сейчас по совершенно сфабрикованным, сфальсифицированным, надуманным обстоятельствам меня будут, как мне сообщили, в том числе и по беспределу, пытаться привлечь совершить какие-то процессуальные действия, с целью дискредитировать меня на должности директора Национального антикоррупционного бюро в Одесской области».

К сожалению, Кривонос так и не сообщил, кто именно развязал против него войну компроматов и кто так настойчиво добивался его отказа от должности. Тем более эта история выглядела странной, поскольку на конкурс Кривонос подавался с должности зама Марушевской, а она-то, как и Саакашвили вряд ли терпели бы у себя под боком откровенного преступника. Кстати, после той истории Кривонос вернулся на свою прежнюю должность, где и дальше продолжил успешно работать.

В июле того же был объявлен новый конкурс. Но и он успешно провалился. На этот раз он не состоялся из-за отсутствия кандидатов, соответствующих предъявляемым требованиям.

1 ноября была предпринята, третья по счету попытка найти достойного. Все шло нормально. На конкурс изначально заявилось 57 человек, из которых 10 отсеяли сразу, поскольку поданные ими документы не соответствовали нормам закона. До этапа собеседования после проведенного тестирования на знание законодательства дошли 29 «счастливчиков». Все это время и почти до оглашения решения конкурсной комиссии все было спокойно. И общественники, и пресса явно никого из кандидатов не критиковала, не подавали и «порочащие» документы на кого-либо из претендентов.

А вот когда определился лидер конкурсного отбора и было оглашено решение комиссии признать победу Дмитрия Руденко, стали происходить странные, но очень знакомые, как и в случае с Кривоносом, события. Одно «непредвзятое» СМИ публикует сообщение, в котором обвиняет его в причастности в фальсификации громкого уголовного дела против известного правозащитника Дмитрия Гройсмана. Тут же «включается» некий парламентарий с возмущённым постом в соцсетях. Через час резонанс подхватывают уже не только одесские, но и центральные СМИ. При этом, при этом никто и не пытается разобраться в чем же действительно виноват Руденко. Кандидатура победителя снова не устроила этого загадочного и таинственного «кого-то» и была дана команда «фас».

Дальше шоу продолжилось во время собеседования Руденко с членами Совета общественного контроля при НАБУ. Уже было понятно, какое решение приготовили заряженные общественники, после двухдневной артподготовки в СМИ. Обвиняли Руденко во всех грехах даже те, кто входил в комиссию и голосовал за Руденко в ходе конкурсного отбора. Дошло до того, что во время голосования учитывались «против» даже тех активистов, которые официально не входят в СОК НАБУ, но очень красноречиво с элементами истерии изобличали деятельность кандидата. Естественно, собеседование превратилось в обычный балаган, на котором аргументы противоположной стороны никто слушать не желал и не стал.

Так ли безгрешен правозащитник Дмитрий Гройсман?

А, наверное, стояло бы разобраться в нюансах личности самого Дмитрия Гройсмана его дела и причастности к нему Руденка. Хотя бы, ради справедливости.

С одной стороны, сегодня о винницком правозащитнике Гройсмане вспоминают в контексте его общественной деятельности: борьбе с продажными вертухаями, которые превратили места лишения свободы в «пыточные»; с продажными ментами, которые крышевали проституток и прикрывали нелегальных мигрантов; СБУшников, которые обеспечивали каналы нелегальной миграции; прокуроров; судей… Действительно Дима много сделал для того, чтоб облегчить жизнь обездоленным, как мог боролся с системой криминального государства эпохи позднего Ющенко и раннего Януковича. За такую позицию и деятельность Дмитрий Гройсман заслуживает уважения. Но так ли был безгрешен правозащитник, который стал костью в горле у прошлого режима?

Сегодня на Руденка приклеили ярлык фальсификатора уголовного дела по распространению порнографии Гройсманом и его надругательством над государственными символами. На момент всех этих событий Дмитрий Руденко занимал должность начальника отдела Следственного Управления УМВД в Винницкой области.

Для начала стоит разобраться, было ли порнодело Гройсмана сфабриковано (произвести подлог, подделать что-либо, - Википедия). Даже не специалисту в юриспруденции после просмотра фотографий и видео, которые фигурируют в деле Гройсмана станут очевидными, мягко говоря, странные наклонности и шалости правозащитника. Известны и другие «откровенные» фото Димы, которых он особо не стеснялся и о которых хорошо известно близким и защитникам Гройсмана. Очевидно, что о никакой подделке, фотошопе и т.д. тут речь не идет. Значит, у милиции, которой было поручено заниматься строптивым правозащитником все же были формальные основания о возбуждении уголовного дела. Да, нет сомнений, что оно было заказное, что заказчик его не простой следователь старший лейтенант Солдатов и даже не начальник УВД области. Кстати, нет ни одного документа, который бы доказывал причастность Руденка к этому уголовному производству. Все материалы, следственные действия, постановления на обыски и о привлечении в качестве обвиняемого готовились следователем Солдатовым. Конечно же, об обстоятельствах дела Руденко знал, но только в интерпретации своего молодого следователя.

Далее. Известно, что дело Гройсмана тянулось более 3 лет, было проведено 72 судебных заседания, результатом которых стал оправдательный приговор, оглашенный уже после смерти правозащитника. При этом, Диму никто не ограничивал в передвижении по стране, не «прессовал», не пытался закрыть в СИЗО, хотя как уже разобрались, формальные основания были. Он, как и прежде занимался своим делом, изобличал власть и коррупционные деяния ее высших представителей. Странно, согласитесь. Имея основания - и «не закрыть» неугодного. Что тут не вяжется. Тем более. Почему это дело было поручено милиции, да еще и молодому и не опытному следователю? Ведь, в то время, дело могли отдать в разработку, например, СБУ, у которых есть арсенал более тонких методов борьбы с инакомыслием. Получается, не сильно то и мешал Дмитрий Гройсман власти. А потому следователи «спустя рукава» выполняли заказ своих руководителей и не думали серьезно бороться с винницким активистом.

Из всего очевидно, что обвинения Руденко в фальсификации дела Гройсмана выглядят притянутыми за уши. Может, никто бы и не связывал его с делом Гройсмана, если бы тот не вспомнил его в речи, которую готовил на заседание суда, где он должен был быть оправданным.

Шоу с назначением должно продолжаться

И еще о Диме. Мне вот очень интересно, что бы было, если бы Дмитрий Гройсман не болел, смог пережить смену режима, революцию Достоинства. Кем бы он стал в новых условиях? Сегодня бы ему простили и не вспоминали те знаменитые фотографии при назначении на кукую-либо должность? Очень похоже, что его нынешние защитники и адвокаты первыми бы вспомнили его «интересные» наклонности.

А что касается очередного витка подбора кандидатов на должность руководителя территориального управления НАБУ, то шоу, неизменно, будет продолжаться до тех пор, пока «таинственному кому-то» не удастся протянуть своего человека. В любом другом случае, даже самого кристального кандидата ждет судьба Кривоноса и Руденка. А компрометировать любого человека у нас общественники и СМИ умеют неплохо. Так что ждем продолжения.

Источник: ЗнайЮА