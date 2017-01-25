Кто мешает работе Антикоррупционного бюро?

Согласно исследованию Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International, Украина является наиболее коррумпированным государством Европы. При этом страна заняла пассивную позицию в преодолении проблемы: 72% украинцев считают, что за прошедшие четыре года борьба с коррупцией не стала эффективной.

Антикоррупционное бюро действительно не радует результатами: за прошлый год благодаря работе ведомства вынесено всего девять обвинительных приговоров. Несмотря на это, два из трех территориальных управлений до сих пор остаются без руководителей. В Одессе конкурс на должность главного антикоррупционера региона проходил трижды, но победитель не может приступить к работе из-за давления СМИ.

В апреле финалистом отбора стал Семен Кривонос, который тут же отказался от должности из-за того, что пресса объявила его фигурантом уголовного дела. В декабре конкурс на должность главы южного теруправления НАБУ выиграл полицейский Дмитрий Руденко, после чего СМИ тут же вспомнили его работу в деле одиозного правозащитника Дмитрия Гройсмана. В конце концов члены Общественного совета при НАБУ не рекомендовали назначать Руденко, и был объявлен новый, уже четвертый конкурс.

Показательно, что в ходе декабрьского конкурса главным претендентом на победу считался одесский экс-прокурор Виталий Голощак, известный использованием СМИ в ходе конкурентной борьбы. Громкий скандал с его участием произошел после того, как журналисты зафиксировали переписки нардепов Евгения Дейдея и Александра Кодолы в Viber, где Дейдей предлагает поставить Генпрокурору Виталию Яреме, который выступал с парламентской трибуны, вопрос «стоимостью в 1500 долларов» о бывшем прокурора Приморского района Одессы Александре Кузьменко. Сам Кузьменко назвал заказчиком провокации Голощака, который пытался таким образом убрать районного прокурора с «конкурирующей команды». Голощак - бывший прокурор Рени, а отец нардепа Евгения Дейдея Сергей - депутат Ренийского горсовета. Кузьменко уверяет, что мужчины знакомы много лет и провели далеко не одну общую «пиар-акцию».

Возможно, это лишь совпадение. А вот то, что члены Общественного совета при НАБУ сами никаких отборов и экзаменов не проходили - факт. Достойные ли люди определяют кадровую политику главного антикоррупционного органа страны - судите сами.

Руководитель совета - Алексей Гриценко, активист «Автомайдана» и сын одиозного экс-министра обороны. Гриценко-младший работал директором по развитию малоизвестной компании Enran Telecom, которая получила многомиллионные контракты на поставку программного обеспечения в Минобороны, которым как раз руководил Гриценко-старший. Алексей также был вице-президентом хоккейного клуба «Беркут», а его президентом был экс-регионал Давид Жвания. В 2013 году клуб был расформирован, не выплатив игрокам зарплаты за два года.

Игорь Васильев - коллега Алексея Гриценко и по НАБУ, и по «АвтоМайдану» - известный предвзятым отношением к правоохранителям. Ранее он входил в состав переатестацийнои комиссии в Тернополе и позволил себе заявить во время пресс-конференции на всю страну о том, что «среди правоохранителей, которых мы аттестовали, 90% тупых людей».

Журналист Роман Бочкала до прихода в Общественный совет при НАБУ восемь лет проработал на телеканале «Интер», который связывают с олигархом Дмитрием Фирташем. Обнародованные переписки сотрудников канала с террористами настолько возмутили общественность, что рейтинг СМИ начал падать, а в соцсетях зазвучали призывы к закрытию телеканала. В итоге Роман Бочкала перешел работать на телеканал ICTV.

Журналист Александр Гуменюк известен неоднозначным сюжетом о заводе «Радмир», украинского производителя медицинского оборудования, качество которого не уступает мировым аналогам. Программа Гуменюка «Слідство.инфо» подала как негативную информацию план государства выделить 200 млн гривен на приобретение маммографов и аппаратов УЗИ в «Радмир». Руководство завода было готово предоставить альтернативную точку зрения, однако Гуменюк проигнорировал их просьбы.

Кроме работы в НАБУ, Иван Гришин является главой Киево-Святошинского отделения партии «Новые лица», лидер которой - одиозный мэр-застройщик Ирпеня Владимир Карплюк. Заместитель председателя партии - Петр Щербина, политтехнолог и медиаконсультант пастора секты «Слово божье» Сандея Аделаджи, против которого возбуждено пять уголовных производств.

Александр Боришкевич - коллега Гришина и по НАБУ, и по партии. Ранее Боришкевич работал помощником нардепа Артура Палатного - владельца скандальных киевских стриптиз-клубов RIO и «Мандарин», кума мэра столицы Виталия Кличко. Позже Боришкевич руководил предвыборным штабом мэра Василькова Сергея Сабова, прославившийся неоднократными выплатами премий себе и своим подчиненным в размере более 100% оклада.

Евгений Грушовець был адвокатом по резонансному делу бизнесмена Сергея Бута, подозреваемого в покушении на убийство двух монахинь из Покровского монастыря. Еще один клиент Грушовця - бывший заместитель генпрокурора Виталий Каско, против которого возбуждено уголовное производство за присвоение двух служебных квартир.

Сергей Гребенюк до работы в НАБУ обслуживал интересы бывшего главы Шевченковского района Киева, экс-регионала Виктора Пилипишина. На Пилипишина открыто уголовное производство за превышение власти и служебных полномочий, которые причинили ущерб общине на сумму свыше 15 млн грн. Еще один скандальный клиент Гребенюк - Сергей Бугай, главный юрист представителя клана Януковича Сергея Курченко. Бугай приходится зятем генерал-майору СБУ Сергей Ганжи, который во времена Януковича курировал спецоперации против активистов и журналистов евромайдана. Сегодня Ганжа скрывается от уголовного преследования в России.

У юриста Владимира Рысенко недавно прошел обыск. Правоохранители подозревают общественного работника в хищении денег в особо крупных размерах с инженерного центра «Энергомаш» в Харькове.

Назар Первак - юрист нардепа Аркадия Корнацкого, который открыл в аннексированном Крыму крестьянско-фермерское хозяйство «Черноморское» и является соучредителем ряда предприятий в РФ, что прямо запрещено законодательством Украины о противодействии коррупции. Его сын - работник российского МИД, а сам Корнацкий смог стать украинским нардепом и гражданином России: в официальном ответе украинским СМИ Федеральная миграционная служба РФ как раз подтвердила, что Корнацкий имеет действующий паспорт гражданина России.

Деятельность членов Совета вызывает много вопросов. Любой из вышеупомянутых одиозных личностей, связанных с членами общественного совета, захотел бы видеть подконтрольным главу НАБУ в богатом коррупцией и контрабандой Южном регионе. Если четвертый конкурс все же начнется, отпадут все сомнения - нужный человек на должность согласован и надо протягивать его на должность, независимо от результатов конкурса.

данный материал не является редакционным и создан на основе статьи «Хто заважає роботі Антикорупційного бюро»