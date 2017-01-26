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10 тезисов Олега Бахматюка из послания властям Украины

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Олег Бахматюк

На долю предприятий Бахматюка приходится порядка 1,5% ВВП Украины, у него работают 37 тысяч человек. Выступит ли президент гарантом конституционных прав граждан, защитит ли Укрлендфарминг?!

Аграрный магнат Олег Бахматюк попросил президента Петра Порошенко и премьер-министра Владимира Гройсмана защитить крупнейший украинский агрохолдинг Ukrlandfarming от рейдерских атак со стороны Национального банка и его руководителя Валерии Гонтаревой.

В Украине давно не было публичных обращений к власти от бизнесмена такого масштаба. По размерам земельного банка и объемам производства зерновых Ukrlandfarming занимает первое место в Украине, компания входит в группу крупнейших агрохолдингов Евразии. На долю предприятий Бахматюка приходится порядка 1,5% ВВП Украины, у него работают 37 тысяч человек.

Причина войны с Нацбанком – задолженность связанных с Бахматюком банков VAB и «Финансовая инициатива» перед НБУ и Фондом гарантирования вкладов.  Бизнесмен утверждает, что возврат долгов «здесь и сейчас», которого настойчиво добивается главный банкир Валерия Гонтарева, оставит агрохолдинг без оборотных средств, разрушит договоренности с зарубежными фондами и банками, которые согласились на реструктуризацию долгов компании, и в итоге уничтожит Ukrlandfarming. В интервью ЛІГА.net. Бахматюк детально рассказал о сложившейся ситуации и сути своих претензий к главе Нацбанка.

И публичное обращение Олега Бахматюка, и последовавшее интервью - не обычная просьба к властям помочь решить некий частный корпоративный вопрос. Это призыв к руководству страны в принципе пересмотреть экономическую политику и отношение к национальному производителю. В частных беседах не только многие аграрии, но и представители других отраслей говорят, что готовы подписаться под всем, что сказал Бахматюк.

Мы обозначили десять главных месседжей Олега Бахматюка из его послания руководству страны.

1. Бахматюк вкладывает средства в Украину

Те деньги, которые были взяты в украинских банках «Финансовая инициатива» и VAB, не были выведены за границу, а вложены в элеваторы, фабрики, сельскохозяйственную технику и оборудование. Эти деньги продолжают работать в Украине. На сегодняшний день Ukrlandfarming - это живая работающая компания, которая имеет $2,5 млрд активов, у которой в штате 37 тысяч сотрудников, которым ежегодно выплачивается 2,5 млрд грн.

2 Бахматюк рассчитывается по своим обязательствам

За последние три года Ukrlandfarming выплатил внешним и внутренним кредиторам около $400 млн. На данный момент ULF предлагает вариант цивилизованного разрешения конфликта, при котором компания без списывания долгов, но с отсрочкой, погашает все долговые обязательства. Компания договорилась с основными кредиторами - Сбербанком России и DeutscheBank о реструктуризации на 10 лет с условием отсрочки со снижением процента от 2 до 7% до конца периода. И только НБУ не соглашается на реструктуризацию.

3. Убийство агрохолдинга ради возврата долгов не выгодно государству

Внешним кредиторам компания должна $1,5 млрд, все активы заложены. Если эти активы арестовать, будет запущен процесс банкротства, и кредиторы не получат ни копейки. Компания стоит что-то только до тех пор, пока работает. Стоимость неработающего актива - всего 20% от стоимости работающего. В стремлении НБУ выбить долги любой ценой нет экономической логики -  поскольку в случае ареста активов и счетов компании они упадут в цене, и продать их можно только по заниженной стоимости. Сумма от продажи уйдет внешним кредиторам. А НБУ, долг по кредитам рефинансирования перед которым составляет 8 млрд грн., и ФГВФЛ (долг – 11 млрд) – ничего не достанется.

4. Агрохолдинг убивают ради возможности заработать на распродаже предприятий

Причина атак со стороны НБУ – желание нажиться на продаже активов Ukrlandfarming. В том числе заинтересованной в банкротстве агрохолдинга может быть инвесткомпания ICU, которой до назначения главой НБУ руководила Валерия Гонтарева.

5. Ответственность за дефолт крупнейшего агрохолдинга ляжет на президента и премьера

Ситуация с ULF неоднократно обсуждалась на совещаниях в Администрации президента, и глава государства публично пообещал Олегу Бахматюку, что его компания будет продолжать работать. Тем не менее, руководство Национального банка продолжает препятствовать работе компании на всех рынках. Совещания в кабинете президента не заставили Гонтареву отказаться от политика уничтожение бизнеса. Но может ли чиновница действовать в разрез с позицией людей, которые ее назначали?

6. Публичное обращение к президенту – последний шанс договориться

Обращение к президенту и премьеру - последний шанс договориться. Позицию агрохолдинга поддерживают президент, премьер, первый вице-премьер, а также главы парламентских комитетов и местные власти. Власть страны сейчас имеет возможность изменить ситуацию и заставить главу Нацбанка пойти на компромисс. Если этого не будет сделано – ситуация может приобрести неконтролируемый и непрогнозируемый характер.

7. Бахматюк будет бороться за свою компанию до последнего

Олег Бахматюк будет делать все, чтобы цивилизованно разрешить вопрос задолженности, предоставить стратегию обслуживания долгов и продолжать работать. Кроме того, на протяжении семи месяцев идут переговоры о привлечении мажоритарного акционера из Китая и США. Речь идет о продаже более чем 50% пакета акций. С некоторыми партнерами достигнуты предварительные договоренности, но они не могут быть реализованы до окончательного разрешения конфликта с Нацбанком.

8. Из-за чиновников экономика страны превращается в сырьевой придаток

Из-за отсутствия политики поддержки своего производителя, из-за чиновников, которые умеют лишь отпугивать инвесторов, Украина превратились в сырьевую колонию. Ничего, кроме сырья – например, зерна или металла, - мы предложить миру не можем. Государство не вкладывает деньги в развитие инфраструктуры, строительство дорог, мостов и портов. С таким подходом Украина и дальше будет оставаться «банановой республикой». Сегодня все, что страна имеет это пустые разговоры, полностью уничтоженная экономика, маргинальное общество и отсутствие перспектив.

9. Украину спасет новая экономическая политика

Нужно ввести в стране НЭП - сократить государственные издержки до минимума, оставив только бюджетное финансирование образования, медицины, пенсий. По мнению Бахматюка, при НЭПе экономическая ситуация бы выровнялась за год-два, однако политики и чиновники в этом не заинтересованы, поскольку в этом случае потребность в них отпадет.

10. Крупный бизнес готов быть партнером правительства

Государству нужно не уничтожать бизнес-элиту, у которой возникли трудности в связи с кризисом в стране, а использовать ее как инструмент развития национальной экономики. Через 5-7 лет Украина сможет экспортировать не 40, а 90 тысяч тонн зерна. Но для этого нужно обновить привлечь миллиарды долларов - обновить технику и пересмотреть технологию производства в сторону эффективности. Улучшить инфраструктуру. Бахматюк предлагал и продолжает предлагает свою помощь правительству в создании производства сельхозтехники и привлечении зарубежных инвестиций в агросектор.

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Теги: UkrLandFarming, VAB, Олег Бахматюк, Укрлендфарминг, аргохолдинг

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