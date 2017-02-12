КТО ВОЙДЕТ В КОМАНДУ НОВОГО ОДЕССКОГО ГУБЕРНАТОРА?

перед Максимом Степановым стоит нелегкая задача: при формированиии команды сохранить баланс интересов всех заинтересованных сторн

Новоназначенный одесский губернатор Максим Степанов намерен разработать стратегию преобразований области и даже заприметил людей, которые помогут ее реализовать. Присутствовавшие при заявлении журналисты считают, что ключевые должности в команде главы ОГА займут те, с кем Степанову уже доводилось сотрудничать в прежние годы.

Вероятно, появление в администрации старых кадров станет поводом для критики. Но и сохранение должностей за нынешними чиновниками вряд ли встретит одобрение общественности. Например, одесситы неоднократно требовали увольнения главы управления охраны памятников и культурного наследия Елены Олейник и ее заместительницы Елены Воробьевой. В ходе августовских протестов против выданного чиновницами согласования зонинга их даже требовали привлечь к уголовной ответственности.

Тогда активист организации «Сохраним Одессу сами» Юрий Никитин обвинил Олейник и Воробьеву в том, что они не указали на соответствующие нарушения в документе. Оказалось, начальница управления даже не изучила отредактированный проект зонинга, отдав его на подпись своей заместительнице.

Результат халатности не заставил долго ждать: в октябре застройщик снес дачу Докса, исчезнувшую из списка памятников архитектуры еще в 2007 году. За 10 последовавших лет управления охраны памятников и культурного наследия так и не инициировало процедуру восстановления статуса особняка. Эти действия могли бы спасти дачу Докса за счет установления охранной зоны памятника архитектуры, в пределах которой строительство запрещено. Однако в согласованном чиновницами Плане зонирования о даче Докса не упомянуто в принципе.

Схожая ситуация — с дачей Анатра, незаконную реконструкцию которой еще с ноября ведет ООО «Бизнес Буд». Михаил Саакашвили, на тот момент еще губернатор, дал Олейник и Воробьевой распоряжение принять все возможные меры по защите памятника архитектуры. Чиновницы выдали несколько предписаний о прекращении незаконных работ, но застройщики лишь ускорили работу и даже снесли часть здания-памятника архитектуры. Как отметила активистка Елена Кравченко, огромную роль в борьбе с незаконной реставрацией особняка сыграли общественники, которые постоянно принуждали управление охраны памятников и культурного наследия к исполнению своих прямых обязанностей.

Еще одна жертва халатности управления — «Масонский дом». Здание было выкуплено в аварийном состоянии компанией «Арт Билдинг Групп», но восстановить памятник в аутентичном виде владельцу так и не удалось: Олейник и Воробьева отказалось подписывать охранный договор, без которого невозможно заключить договор купли-продажи. Здание не выдержало затянувшихся бюрократических проволочек и рухнуло.

Из памятника архитектуры прибыльный дом Чернигова превратился в жилой объект, который захватил экс-прокурор Трунова. Вместо положенных трех комнат в коммуналке он захватил все 160 кв.м. жилплощади и 540 кв.м чердака, превратив его в восемь отдельных квартир. В сфабрикованном решении суда указано, что якобы жильцы дома добровольно и бесплатно передали чердак сыну экс-прокурора. Сами жители уверяют, что ничего подобного не подписывали.

Все документы дома-памятника хранятся в подконтрольном Олейник ведомстве, а ее зам Воробьева даже признала, что документация незаконна. Но никаких пресекающих нарушение мер так и не было принято, а историческая мансарда превратилась в частную коммерческую недвижимость.

Фасадные работы и строительство дополнительных этажей уничтожили памятник национального значения — особняк Камо. В управлении охраны памятников и культурного наследия уверяют, что разрешения на реконструкцию у них не спрашивали, плюс у застройщика отсутствует охранный договор с управлением. На что застройщик заявил, что дворец Камо... не является объектом культурного наследия, поскольку его нет в реестрах — ни в национальном, ни в местном.

Деятельность чиновниц тенью легла на Михаила Саакашвили: все эти одесситы ассоциируют не с именами Олейник и Воробьевой, а с работой команды экс-губернатора. Действующему губернатору только предстоит завоевать расположение жителей области и кадровые изменения в управлении охраны памятников и культурного наследия поспособствуют успешной реализации этой задачи.



Кто придет на смену Олейник и Воробьевой — пока неизвестно. Помимо вопроса сохранения должностей за действующими чиновницами, в администрации активно обсуждают вероятное возвращение в ОГА чиновников команды экс-губернатора Игоря Палицы, который приходится Степанову кумом. Речь идет о скандально известных Михаиле Кучуке, Наталье Чегодарь, Олеге Муратове и Марине Зинченко.