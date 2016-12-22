О новых неожиданных преимуществах кофе рассказали медики

Напиток благоприятно действует на сердечно-сосудистую систему организма

Японские ученые в ходе небольшого исследования смогли определить новое, неожиданное преимущество кофе. Оказалось, крепкий напиток способствует работе сердечно-сосудистой системы.

Профессор Масато Тсутцуи работающий в Университете Рьюки, Окинава, заявил о том, что кофе способствует расширению и укреплению малых кровеносных сосудов. К таким выводам врач пришел по итогам эксперимента, в котором приняли участие 27 человек в возрасте от 22 до 30 лет.

Несколько дней добровольцам необходимо было пить кофе с кофеином и вариант без него, но сами они не знали, какой напиток им подавался. Вместе с этим люди рассказывали о своих ощущениях до и после кофейной паузы. Выяснилось, что люди, принимавшие обычный кофе с кофеином, заметили общее повышение тонуса организма.

Однако, это далеко не вся польза напитка. С помощью доплеровской флоуметрии, которая позволяет определить уровень притока крови на микроскопическом уровне, медики доказали, что кофе способствует расширению малых сосудов. Исследование проводилось на пальце подопытного. В целом, уровень притока крови повысился на 30% к показателям той группы добровольцев, которые пили кофе без кофеина.

Фото: tviget.net