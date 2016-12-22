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Чем нельзя закусывать алкоголь: черный список продуктов

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Самой правильной закуской является винегрет

Самой правильной закуской является винегрет

Алкоголь вместе с энергетиками, в противном случае это может спровоцировать инсульт или инфаркт

В преддверии праздников и застолий нас всех ждут обильное поглощение пищи и , конечно же, алкоголя. Чтобы избежать неприятных последствий, «Комментарии» решили разобраться, какие продукты несовместимы со спиртным.

Не стоит проводить эксперименты и смешивать алкоголь с энергетическими напитками . Помимо кислоты они содержат вещества, повышающие артериальное давление, вызывающие спазмы сосудов головного мозга, нарушающие работу почек, а также способствуют возникновению судорог и развитию сердечной аритмии . Людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы ни при каких обстоятельствах нельзя принимать алкоголь вместе с энергетиками , в противном случае это может спровоцировать инсульт или инфаркт.

Маринованные овощи любимая закуска многих. Но, несмотря на то, что огурчики и помидорчики издавна считаются традиционной украинской закуской , нужно подчеркнуть, что их употребление может негативно отразиться на печени и почках . А дело все в том, что для их приготовления используют уксусную кислоту. Оптимальным вариантом являются отварные овощи (картофель, свекла). Можно закусывать соленым огурцом, не маринованным, или квашеной капустой. Вообще нужно сказать, самой правильной закуской является винегрет.

Не в коем случае не стоит смешивать алкоголь и газированные напитки . Дело в том, что в последних содержится углекислый газ, который раздражает слизистую оболочку желудка, тем самым повышая скорость всасывания спирта. В результате человек очень быстро пьянеет, совершенно себя не контролирует и выпивает гораздо больше того количества , которое является безопасным для организма. Так что, имейте в виду, если запивать спиртное минералкой или любым иным газированным напитком , похмелье будет тяжелым.

Невероятно, но факт, но такой безобидный овощ, как помидор, не рекомендуется совмещать с принятием алкоголя внутрь. Дело в том, что этот тандем вызывает проблемы с пищеварением. Нужно также отметить, что продукты переработки помидоров типа томатной пасты подобного эффекта не вызывают , поэтому помидоры в собственном соку и сок можно употреблять , не задумываясь.

Часто в качестве закуски люди выбирают что-то сладенькое. Как правило, это шоколад. Однако нужно понимать, что он в сочетании с алкоголем слишком нагружает поджелудочную железу , в результате чего не исключены боль в животе, спазмы и прочие сбои в работе этого органа. Что касается тортиков, то и здесь необходимо быть внимательнее. Так как, что при попадании в пищеварительный тракт большого количества быстрых углеводов , жира и этилового спирта организм устанавливает очередность усвоения полученных веществ . Сначала перерабатывается сладкая составляющая, которая позволяет получить глюкозу. В это время жиры уже успевают образовать обволакивающую пленку , которая препятствует всасыванию алкоголя. Опять же таким образом вы лишь обеспечите себе длительное похмелье .

Так же негативно на организм влияет и жирное мясо . Несмотря на то, что оно всегда есть на широком столе с закусками , от его употребления следует отказаться, если вы употребляете алкоголь. Лучше скушать кусок отварного мяса либо же запечённого. Отличным решением станет рыба. Белковая пища будет перевариваться довольно долго, создавая тем самым условия для постепенного всасывания алкоголя.

Девушки, выпивая алкоголь, часто отдают предпочтение фруктам, в особенности винограду. Нужно понимать, что это действие только усилит процесс брожения, ведь вместе с алкоголем в организм поступит большое количество сахара .

И, напоследок любители кофе. Вы вряд ли встретите того, кто запивает водку кофе, но предпочитающих потянуть коньячок с кружечкой эспрессо найти несложно . Но, алкогольно-кофейная смесь создает опасность наступления гипертонического криза или спазма сосудов головного мозга . Потому, если у вас есть определенные сосудистые нарушения, пить эти напитки вместе категорически запрещено.

Очень важно, каким бы веселым ни было застолье, следить за количеством выпитого. Чтобы утро 1 января было максимально для вас добрым, следует запомнить, что шампанское или пиво лучше пить отдельно от других алкогольных напитков . Водку с коньяком или виски также смешивать не стоит, равно как и все крепкие напитки - с винами или ликерами.

Фото: tvc.ru

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Теги: закуска, алкоголь

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