У людей появится еще один орган - ученые »

Благодаря своей структуре и свойствам, брыжейку необходимо определить как индивидуальную часть человеческого организма

Профессор хирургии изУниверситета Лимерика в Ирландии предложил обозначить брыжейку (пластинчатая структура, благодаря которой крепятся органы брюшной полости) как отдельный орган. Также ее дополнительное изучение поможет в лечении некоторых заболеваний.

Доктор Кэлвин Коффи уже давно исследует брыжейку, которая считается частью пищеварительного тракта, и уверен в том, что благодаря своей структуре и свойствам, ее необходимо определить как индивидуальную часть человеческого организма.

В процессе исследований профессор Коффи обнаружил, что брыжейка, которая прикрепляет кишечник к брюшной полости, состоит не из нескольких фрагментов, не соединенных между собой, как считалось ранее. Хирург выяснил, что все эти части на самом деле связаны друг с другом и формируют длинный самостоятельный орган.

Его многолетние наблюдения и доводы размещены на страницах издания The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Там описаны неоспоримые доказательства о важности дополнительных исследований этой части брюшной полости.

Если теория Коффи будет поддержана в группе его коллег, то в скором времени у человека появится еще один внутренний орган.

Фото: quibbll.com