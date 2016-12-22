Назван «супер – овощ» который замедляет процесс старения

Обычный буряк медики назвали «невероятным овощем», он обладает высокоактивными противораковыми свойствами

Ученые заключили, что доступная и дешевая свекла является ценнейшим продуктом питания. Ее употребление поддерживает здоровье главных внутренних органов, отмечают специалисты.

Свекла должна присутствовать в нашем рационе, поскольку содержит многие свойства лекарственного значения. В состав этого овоща входят: железо, каротин, сахароза, витамины группы В, калий, йод, магний, кальций, фолиевая кислота, углеводы и клетчатка. Благодаря этому свекла незаменима для поддержания тонуса и выносливости

Врачи заявили: свекла - невероятный овощ. Ее регулярное употребление, по словам научных работников, играет роль эффективной профилактики многих нарушений в состоянии здоровья и заболеваний. В частности, темно-красный корнеплод обладает высокоактивными противораковыми свойствами, это его свойство обеспечивается за счет большого количества веществ-антоцианов.

Кроме того, ее плоды улучшают состояние сердца. «Свекла богата природным противовоспалительным компонентом - бетаином. Бетаин полезен для защиты сердечно-сосудистой системы и поддержания ее надлежащего функционирования », - констатировали эксперты.

Буряк со своим высоким уровнем антиоксидантов действует как отличный «очиститель» и «улучшитель» пищеварения, а также работы печени, утверждают медики.

Этот овощ стимулирует приток крови, активизирует процессы регуляции уровня холестерина и артериального давление, замедляет процесс старения и защищает кровеносные сосуды - настоящий супер корнеплод, резюмировали они.

Фото: mport.ua