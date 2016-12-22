МИР

УКРАИНА

НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Назван «супер – овощ» который замедляет процесс старения

0

Буряк полезен для защиты сердечно-сосудистой системы

Буряк полезен для защиты сердечно-сосудистой системы

Обычный буряк медики назвали «невероятным овощем», он обладает высокоактивными противораковыми свойствами

Ученые заключили, что доступная и дешевая свекла является ценнейшим продуктом питания. Ее употребление поддерживает здоровье главных внутренних органов, отмечают специалисты.

Свекла должна присутствовать в нашем рационе, поскольку содержит многие свойства лекарственного значения. В состав этого овоща входят: железо, каротин, сахароза, витамины группы В, калий, йод, магний, кальций, фолиевая кислота, углеводы и клетчатка. Благодаря этому свекла незаменима для поддержания тонуса и выносливости

Врачи заявили: свекла - невероятный овощ. Ее регулярное употребление, по словам научных работников, играет роль эффективной профилактики многих нарушений в состоянии здоровья и заболеваний. В частности, темно-красный корнеплод обладает высокоактивными противораковыми свойствами, это его свойство обеспечивается за счет большого количества веществ-антоцианов.

Кроме того, ее плоды улучшают состояние сердца. «Свекла богата природным противовоспалительным компонентом - бетаином. Бетаин полезен для защиты сердечно-сосудистой системы и поддержания ее надлежащего функционирования », - констатировали эксперты.

Буряк со своим высоким уровнем антиоксидантов действует как отличный «очиститель» и «улучшитель» пищеварения, а также работы печени, утверждают медики.

Этот овощ стимулирует приток крови, активизирует процессы регуляции уровня холестерина и артериального давление, замедляет процесс старения и защищает кровеносные сосуды - настоящий супер корнеплод, резюмировали они.

Фото: mport.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: овощ, свекла

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Назван овощ, который вызывает вспышки физической активности

Назван овощ, который вызывает вспышки физической активности

"> Специалисты назвали лучшие продукты для детоксикации печени и ее здоровья

Специалисты назвали лучшие продукты для детоксикации печени и ее здоровья

"> Нутриционисты назвали самый полезный для здоровья овощ

Нутриционисты назвали самый полезный для здоровья овощ

"> Нутриционисты назвали лучшие продукты от морщин

Нутриционисты назвали лучшие продукты от морщин

Загрузка...

Последние новости

22:22

Молодые американцы не хотят съезжать от родителей

21:49

Качиньский вместе с США намерен общаться с Россией «с позиции силы»

21:13

Укрупняемся: в Украине может появиться 1000-гривневая банкнота

21:08

Экс-премьера Франции обсыпали мукой

Читать все »

Последние статьи

Деньги
Принятие бюджета Украины 2017

Одиннадцать довесков к бюджету-2017 »

Власть
Артур Емельянов, судья ВХСУ

В чем символизм дела судьи Емельянова »

Деньги
дноуглубление в порту «Южный»

Второй срок для братьев де Нул »

Деньги
Приват Банк

Три секрета национализации «Приватбанка» »

Читать все »

Регионы

Запорожье

У людей появится еще один орган - ученые

У людей появится еще один орган - ученые »

Харьков

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами

Снеговики VS миньоны. Харьковчане определяются с новогодними костюмами »

Одесса

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона

Одесский суд заказал ремонт на 73 миллиона »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.