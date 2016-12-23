Найден новый способ борьбы с туберкулезом

Существующая вакцина отличается рядом недостатков

Ученые США при поддержке NIAID разработали новый способ борьбы с туберкулезом за счет стимулирования иммунной системы.

По данным ВОЗ, в 2015 году от туберкулеза скончались 10,4 млн человек. Существующая вакцина против этого заболевания – Бацилла Кальметта-Герена – отличается рядом недостатков, среди которых затрудненная диагностика заболевания на ранней стадии. Американские исследователи посвятили свои работы поиску более совершенного лекарства.

В результате лабораторных экспериментов, специалисты пришил к выводу, что причина неэффективности БЦЖ кроется в том, что Т-клетки иммунной системы «атакуют» вирус в легких спустя некоторое время, когда заболевание уже развивается.

Лабораторных грызунов обработали дендритными клетками, соединениями Amph-CPG и FGK4.5 с целью стимулировать работу иммунной системы и заставить ее уничтожать туберкулез на первичном этапе развития заболевания. Несмотря на первичный положительный эффект от применения дендритных клеток, в организме человека реакция может быть противоположной, поэтому методика еще требует дополнительного исследования.

Результаты исследования опубликованы в профильном издании Nature Communications.

Фото: grbnt.ru