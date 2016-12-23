Медики создали новое лекарство от инфарктов и инсультов

PAI-1 производит антикоагулирующий эффект, который предотвращает формирование кровяных сгустков, вызывающих большую часть инфарктов и инсультов

Исследователи США разработали новое терапевтическое средство профилактики инфарктов, инсультов и других сердечно-сосудистых болезней с помощью лекарства на основе ингибиторов протеина. Оно предотвращает развитие блокады кровеносных сосудов.

Данное исследование показало, что препарат PAI-039 ингибирует миграцию гладких мышечных клеток в коронарные артерии человека, тем самым предотвращая тромбы. Таковы результаты наблюдений за воздействием лекарства на лабораторных грызунах. Специалисты подчеркивают, что артерии сужаются и расширяются для регулирования притока крови к органам и мышцам. Удалось выяснить, что PAI-039 снижает формирование тромбов приблизительно на 50%, что является достаточно существенным.

PAI-1 или ингибитор активаторов плазминогена-1 - это натурально встречающийся в организме белок, находящийся в кровеносных сосудах, которые регулируют миграцию клеток. При таких заболеваниях, как диабет и ожирение, происходит избыточное накапливание PAI-1 в кровеносных сосудах, что и способствует развитию тромбов. Данный процесс наблюдается не только в артериях, но и в венах у пациентов, которые проходили через аортокоронарное шунтирование.

Медики изучали PAI-039, также известный под названием типлакстинин - это экспериментальное лекарство, до сих пор не применяемое среди людей. Ученые считают, что если будущие исследования окажутся успешными, то PAI-039 или другие похожие лекарства станут использоваться для предотвращения тромбов в артериях и шунтах. Помимо профилактики сосудистых тромбов ингибирование PAI-1 также производит антикоагулирующий эффект, который предотвращает формирование кровяных сгустков, вызывающих большую часть инфарктов и инсультов.

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