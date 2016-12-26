Эксперты назвали самые опасные продукты для праздничного стола

При употреблении в большого количества мускатного ореха, человек рискует подорвать свое здоровье и страдать от галлюцинаций

Ведущий британский химик Катрин Каркап назвала список продуктов, которые лучше не употреблять на новогоднем столе. Ученый составила список исходя из вреда продукта, который он может нанести человеческому организму. Специалист считает, что необходимо убрать названные ею продукты для того, чтоб не навредить своему здоровью.

На первом месте списка Катрин оказался марципан. Она обосновала это заявление тем, что измельченный миндаль выделяет некоторые химические элементы, которые при взаимодействии с желудочным соком создает цианистый водород. При употреблении в большом количестве можно необратимо навредить пищевой системе в целом.

На втором месте мускат. Мирисцитин, который содержится в мускатном орехе, влияет на организм примерно также, как и амфетами. При употреблении в большом количестве данного продукта, человек рискует подорвать свое здоровье и страдать от галлюцинаций. Порог у данного вещества слишком низкий, а в новогоднюю ночь не уследив за нормой, может случиться летальный исход.

Также в список опасных украшений для праздничного ужина вошли омела и молочай красивейший (или пуансеттия). Омела – неотъемлемая часть рождественского стола, но это растение содержит форатоксин. Это вещество, способное вызвать рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц. А повреждение листьев и стеблей молочая приводит к высвобождению эфиров, которые провоцируют раздражение кожи.

Фото: bontour.ru