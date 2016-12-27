Названа главная причина появления раковых опухолей

Открытие ученых позволит создать новые методики противораковой терапии

Ключевую роль в формировании раковых опухолей у человека играет жир, потому как именно по нему злокачественные клетки проникают в другие ткани и органы. Такого мнения придерживаются научные сотрудники Института биотехнологии Фландерса.

Ученые выяснили, что из жира образуются определенные молекулы, которые могут влиять на факторы, регулирующие активность некоторых генов. Предотвратить утилизацию жиров и рост новых лимфатических сосудов должны помочь инновационные медицинские препараты.

Специалисты в ближайшее время намерены испытать пищевые добавки, содержащие жиры, для проверки того, способствуют ли они восстановлению ранее поврежденных лимфатических сосудов.

«Транспортировка раковых клеток от одних органов к другим подразумевает наличие каких-то каналов сообщения — например, лимфатических сосудов, образованных из кровеносных. Трансформация сосудов, как нам удалось выяснить, происходит благодаря жиру», — рассказывают авторы исследования.

Данное открытие, уверены ученые, позволит создать новые методики противораковой терапии.

Основанные, например, на препаратах, блокирующих использование клеточного жира для трансформации кровеносных сосудов в лимфатические.

Фото: vpoiskaxsebya.ru