К каким опасным последствиям приводят строгие диеты, рассказали медики

Сегодня — строгая диета, а завтра — депрессивные расстройства и алкоголизм

Ученые из США определили, что строгие диеты могут довести человека до алкоголизма. К таким шокирующим выводам специалисты пришли после 10-летних наблюдений.

«Мы конечно предполагали, что диеты могут сопровождаться теми или иными психоэмоциональными расстройствами, но выявленные нами корреляции являются совсем уж угрожающими», — говорят авторы исследования.

В ходе исследования специалисты попытались установить связь между алкоголизмом и жёстким ограничением в еде, что присуще популярным строгим диетам. Для этого учёные понаблюдали более чем за 1300 добровольцами, среди которых были как мужчины, так и женщины разных возрастов.

Выяснилось, что при соблюдении строгих диет человек употребляет в день не более 900 калорий. Из-за отсутствия энергии, поступающей вместе с пищей, организм начинает искать ей замену. Таким образом, он начинается «обращаться за помощью» к алкоголю, в котором содержится большое количество калорий.

Специалисты рекомендуют всем желающим похудеть при помощи диет подходить к их организации с высокой степенью ответственности.

Фото: sunny7.ua