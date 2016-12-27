К каким опасным последствиям приводят строгие диеты, рассказали медики
27/12/2016 15:25
Строгие диеты приводят к алкоголизму
Сегодня — строгая диета, а завтра — депрессивные расстройства и алкоголизм
Ученые из США определили, что строгие диеты могут довести человека до алкоголизма. К таким шокирующим выводам специалисты пришли после 10-летних наблюдений.
«Мы конечно предполагали, что диеты могут сопровождаться теми или иными психоэмоциональными расстройствами, но выявленные нами корреляции являются совсем уж угрожающими», — говорят авторы исследования.
В ходе исследования специалисты попытались установить связь между алкоголизмом и жёстким ограничением в еде, что присуще популярным строгим диетам. Для этого учёные понаблюдали более чем за 1300 добровольцами, среди которых были как мужчины, так и женщины разных возрастов.
Выяснилось, что при соблюдении строгих диет человек употребляет в день не более 900 калорий. Из-за отсутствия энергии, поступающей вместе с пищей, организм начинает искать ей замену. Таким образом, он начинается «обращаться за помощью» к алкоголю, в котором содержится большое количество калорий.
Специалисты рекомендуют всем желающим похудеть при помощи диет подходить к их организации с высокой степенью ответственности.
Фото: sunny7.ua
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Теги: диета, алкоголизм, калории
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