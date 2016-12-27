Назван фрукт, который поможет бороться с вирусами
27/12/2016 17:37
В борьбе с вирусами помогут бананы
Медики планируют создать полноценный лекарственный препарат на основе банана
Недавно исследователи сообщили, что нашли в бананах белок, который помогает бороться с вирусами.
Данное заявление относится к вирусам ВИЧ, гриппа и гепатита С. Содержащийся в бананах лектин имеет свойство «считать» сахар, находящийся снаружи клеток и вирусов.
Исследование проводилось с участием 26 ученых из разных стран. Было установлено, что белок может удерживать вирус ВИЧ от его проникновения в клетки, и не вызывает побочных эффектов.
Опыты с участием лабораторных грызунов показали положительную реакцию на лекарство, которое эксперты разработали с использованием бананового белка, а также излечение от гриппа и других видов вирусных инфекций.
Ученые получили новую версию белка, используя небольшое изменение гена, и назвали его H84T. Специалисты, таким образом, планируют создать полноценный лекарственный препарат на основе банана.
Фото: takprosto.cc
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