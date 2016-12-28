Названы главные симптомы болезней поджелудочной железы

При появлении тревожных симптомов не стоит паниковать, а лучше обратиться к врачу и пройти обследование

Поджелудочная железа человека производит ферменты и гормоны, которые необходимы для нормального пищеварения. И если у вас возникают нижеперечисленные симптомы, то это свидетельствует о том, что этот важнейший орган нуждается в лечении.

Изменения цвета стула. Поджелудочная железа производит ферменты, которые помогают организму абсорбировать жирорастворимые витамины А, Е и К. Если вы заметили, что ваш стул стал более светлым, это может свидетельствовать о плохом поглощении нутриентов.

Боли в животе. Это наиболее частые симптомы острого панкреатита и рака поджелудочной железы. При панкреатите боль бывает острой и резкой, интенсивной и сосредоточенной в средней части живота.

Резкая потеря веса. Вкупе с болью в животе этот симптом говорит о раке поджелудочной железы, смертность при котором составляет ужасные 97%. Чем раньше получится обнаружить эту опухоль, тем выше шансы на победу.

Диабет второго типа. Поджелудочная железа также производит гормоны, контролирующие выработку инсулина и уровень сахара в крови. Если этот орган больной, у человека может развиться диабет второго типа.

Тошнота и рвота. Поскольку поджелудочная железа производит гормоны, расщепляющие жиры, то при проблемах с этим органом процесс переваривания жиров нарушится. А это вызовет сильную тошноту и рвоту.

Стоит отметить, что все эти симптомы вовсе необязательно свидетельствуют о болезнях поджелудочной железы, так как они наблюдаются и во многих других случаях. Поэтому при их появлении не стоит сразу паниковать, а лучше пройти тщательное обследование у врача.

Фото: moskovskaya-medicina.ru