Эксперты назвали 7 правил новогодних праздников для диабетиков

Во время праздников диабетикам стоит отказаться от алкоголя и выбрать какие-нибудь его безвредные заменители

Нужно подходить с особой осторожностью к празднованию Нового года, если вы страдаете от диабета. Эксперты в сфере лечения этой болезни дали 7 полезных советов диабетикам.

Ограничьте употребление алкоголя.

Празднование Нового года и Рождества связано с большим количеством застолий и банкетов. Употребление алкоголя при всех этих мероприятиях порой превышает необходимые границы. Диабетикам лучше выбирать какие-нибудь заменители алкоголя вроде не содержащих калорий напитков и чая.

Держитесь подальше от десертов с сахаром.

Насыщенные большим количеством сахара сладости вроде тортов, печенья и пирожных - не лучший выбор для жертв диабета. Употребление слишком большого количества сахара вызовет повышение его уровня в крови и может привести к обострению диабета.

Сохраняйте физическую активность.

Вне зависимости от уровня вашей занятости, занимайтесь не менее 30-45 минут каждый день. Любая физическая активность от пешей ходьбы до подъема по лестнице и йоги позволит лучше контролировать уровень сахара в крови и предотвращать набор лишнего веса.

Правильно выбирайте закуски.

Угощения по системе шведского стола могут привести к перееданию, это крайне вредно для диабетиков. Выбирайте здоровые закуски вроде орешков, салатов и супов. Делайте предпочтение в пользу сырой и парной пищи, чаще отказываясь от жирных и мучных продуктов. Увеличьте прием волокон.

Следите за размером порций.

Обращайте пристальное внимание на размер порций. Всегда приблизительно подсчитывайте количество калорий и углеводов. Если вы являетесь сладкоежкой, то выбирайте десерты с натуральными подсластителями.

Наблюдайте за уровнем сахара.

Веселые новогодние праздники отвлекают от таких важных вопросов для каждого диабетика, как уровень сахара в крови. Попросите друзей и родственников, чтобы они напомнили вам об этом. Вы можете также скачать на свой мобильный телефон специальное приложение, которое будет издавать подобные напоминания.

Не забывайте про лекарства.

Для того чтобы не забывать принимать лекарства вроде инсулина, пользуйтесь специальными напоминающими средствами - от блокнотов для мобильных приложений.

Фото: azbukadiet.ru