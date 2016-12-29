Гройсман обещал жестко наказывать за завышение цен в аптеках

С 1 января могут подешеветь лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы

Жестко наказывать представителей фармацевтических компаний за завышение цен на лекарства пообещал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Об этом он заявил на вчерашнем заседании Кабмина. Напомним, с 1 января 2017 года в Украине вводится системы референтного ценообразования на лекарства против сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета II типа и бронхиальной астмы, призванные обеспечить снижение цен на эти препараты.

«Важно, чтобы мы с января ввели все возможности контроля, мониторили, чтобы максимально выйти на реализацию этого решения. Мы должны быть очень жесткими. Там, где сети, оптовики не будут выполнять решения, должны очень жестко их наказывать», - сказал Владимир Гройсман.

Ранее "Комментарии" писали о том, что составлен список бесполезных лекарств, которые ничего не лечат.