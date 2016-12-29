На Львовщине от гриппа умерли четыре человека

Среди погибших - два маленьких ребенка, но оба они находились в группе риска

Двое детей и двое взрослых скончались от гриппа во Львовской области. Об этом пишет «112 Украина», ссылаясь на областной лабораторный центр.

«В Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии. В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района. Также во Львовском областном центре сообщили, что в анализах всех больных обнаружили вирус сезона А. Также известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо, по словам медиков, были в группе риска», - передает корреспондент канала с места события.

Отмечается, что во Львове карантин продлен до конца года, так как за прошедшую неделю на территории области гриппом заболели более 30 тысяч человек.

Ранее «Комментарии" писали о том, что в 21 области Украины превышен эпидпорог заболеваемости гриппом.