На Львовщине от гриппа умерли четыре человека
29/12/2016 10:40
За последнюю неделю во Львове гриппом заболели 30 тысяч человек
Среди погибших - два маленьких ребенка, но оба они находились в группе риска
Двое детей и двое взрослых скончались от гриппа во Львовской области. Об этом пишет «112 Украина», ссылаясь на областной лабораторный центр.
«В Стрые 4-летний мальчик умер от сезонного гриппа, а в Золочеве 40-летняя женщина умерла из-за осложнения в форме пневмонии. В Буске грипп унес жизни 1,5-летнего мальчика и 54-летней женщины из Жовковского района. Также во Львовском областном центре сообщили, что в анализах всех больных обнаружили вирус сезона А. Также известно, что пострадавшие страдали от сахарного диабета, ишемической болезни сердца, болезни почек и желудочных нарушений. Все четверо, по словам медиков, были в группе риска», - передает корреспондент канала с места события.
Отмечается, что во Львове карантин продлен до конца года, так как за прошедшую неделю на территории области гриппом заболели более 30 тысяч человек.
Ранее «Комментарии" писали о том, что в 21 области Украины превышен эпидпорог заболеваемости гриппом.
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