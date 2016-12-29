Как быстро бросить курить, рассказали специалисты

Следует попросить всех своих друзей и родственников на времявоздерживаться от курения

Ежегодно проблема курения набирает все больших оборотов, поэтому ученые решили дать несколько советов, которые помогут избавить не только от привычки курить, но и от прочих зависимостей.

Тяга к сигаретам у человека занимает критические несколько минут, после чего человек все больше желает продолжить привычный ритуал. Специалисты решили назвать несколько ключевых пунктов, благодаря которым человек сможет избавиться от этой зловредной зависимости.

Изначально следует выбрать для себя время, когда наверняка не будут возникать ситуации, связанные со стрессом. Проблемы на работе также стоит учитывать. В этот период необходимо подобрать для себя увлечения, которые вызывали бы радость еще до начала курения.

Следует также попросить всех своих друзей и родственников какое-то время воздерживаться от курения, потому как это может вызвать так называемую «ломку».

Пожилым людям, привыкшим к сигаретам, специалисты рекомендуют уделять больше внимания своей семье.

Фото: artlife.rv.ua