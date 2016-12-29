Как не поправиться во время новогодних застолий, рассказали диетологи

Диетологи рекомендуют кушать небольшими порциями

Нутриционисты рекомендуют придерживаться нескольких простых правил, чтобы сохранить фигуру и не навредить здоровью за время новогодних праздников. Это «правильное» питание поможет не чувствовать себя «белой вороной» на любом торжестве.

Врачи рекомендуют в первую очередь кушать небольшими порциями. Можно позволить себе разные блюда, но не допускать ощущения переедания. Не забывать кушать овощные салаты, фрукты и орехи - эти продукты проследят за работой вашего кишечника и избавят от чувства тяжести.

Второе правило - как можно меньше потреблять жирную пищу и алкоголь, содержащихся в них калорий слишком много, а пользы нет.

Заправлять салаты можно натуральными сметанными соусами, вместо майонеза. Добавляются чеснок, горчица и различные смеси специй - все зависит от вкуса кулинара - третье правило. Т

Правило четыре - медики рекомендуют не забывать кушать горячее: сейчас можно найти массу рецептов супов-пюре, которые удивят самых требовательных гостей.

Пятое правило - следить за количеством выпиваемой воды. Эту рекомендацию все слышали уже не раз, однако в радостной суматохе праздников многие о ней забывают. По возможности врачи рекомендуют заменить алкогольные и газированные напитки на отвары трав или сухофруктов. Содержащиеся в них витамины и антиоксиданты помогут организму быстрее выводить потребляемые токсины.

Фото: mega-mir.com