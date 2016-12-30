Найден способ воскрешать людей из мертвых

Ученые изобрели метод воскрешения из мертвых
Новейшие научные достижения могут переопределить законы биологической жизни и избавить человечество от смерти, сообщают ученые.
Авторы исследований на 100% уверены, что смогут победить смерть в будущем. Ну а пока что предлагают всем желающим подвергнуть свою голову криогенной заморозке после смерти.
Некоторые ученые демонстрируют уверенность в технологиях завтрашнего дня на собственном примере — например, Макс Мор из Великобритании, который распорядился о заморозке своей головы после смерти. С надеждой, конечно же, на последующую разморозку и присоединение своего мыслительного органа к другому телу.
В общем, ничего нового — проектов по криозаморозке и так существует великое множество. Уже есть тысячи мертвых людей, таящихся в наполненных жидким азотом камерах, которые терпеливо дожидаются плодов прогресса в виде технологий оживления.
Будущее, тем временем, все не наступает — соответствующих технологий как не было, так и нет. Может быть, наступающий 2017-й год наконец принесет человечеству что-то новое в этой области. А может быть и нет.
Материал о методе воскрешения из мертвых, опубликован в издании The Daily Telegraph.
Фото: westmedgroup.ru
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Теги: смерть, криогенная камера, воскрешение
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