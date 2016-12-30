Эксперты назвали главные составляющие хорошего отпуска

Для большинства вкусная еда и благоприятная погода, главные критерии удачного отпуска

Эксперты туристического сервиса Booking.com провели социологический опрос, среди более, чем полутора десятков тысяч человек, и выявили главные, по мнению респондентов, составляющие хорошего отпуска. Все, в общем-то, банально — это вкусная еда и благоприятная погода, не мешающая наслаждаться красивыми пейзажами.

Еще одна часть опрошенных отпускников, называет фактором удачности отпуска комфортабельность отеля.

Также туристы отметили транспортные вопросы, наличие партнера, семьи, частоту посещений страны, глубину погружения в культуру и прочие факторы.

Показатель удачности отпуска зависит даже от таких, казалось бы, мелочей, как удобная кровать в гостинице. А некоторые люди не считают, что отпуск удался, если в отеле не было быстрого беспроводного доступа к Сети.

Также в рамках проведенного среди респондентов из семнадцати стран мира, были определены и самые дружелюбные люди. Которыми, как считают опрошенные, являются австралийцы. Немногим менее дружелюбными туристам кажутся канадцы. Следом за которыми расположились итальянцы.

Фото: vistanews.ru