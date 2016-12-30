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Здоровье

Врачи назвали самые полезные продукты для детей

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Детям и подросткам рекомендуют кушать рыбу не менее двух раз в неделю

Важно обеспечить растущий организм всеми необходимыми витаминами и микроэлементами

Медики назвали продукты, которые должны составлять основу рациона ребенка, чтобы обеспечить растущий организм всеми необходимыми веществами.

Сегодня, многие родители не слишком следят за рационом своих детей, но врачи рекомендуют регулировать детское меню, чтобы обеспечить растущий организм всем необходимым.

Важно, чтобы дети кушали много молочных продуктов. Это могут быть молоко, творог, нежирная сметана, кефир, натуральный йогурт, сыр и так далее. Эти продукты являются богатым источником белка, содержат цинк, йод, витамины группы В, кальций и фосфор. Все эти вещества в период роста необходимы в большом количестве, поэтому молочные продукты должны присутствовать в меню ребенка ежедневно.

Полезно кушать яйца в разном виде. Особенно полезны перепелиные яйца. Они очень легко усваиваются и их можно давать в качестве прикорма. Яйца богаты полезными жирными кислотами, селеном, железом и витаминами группы В. Также это прекрасный источник белка, а разнообразные способы приготовления яиц позволят удовлетворить вкус любого ребенка.

Для детей очень полезны каши на основе овсяной крупы. В нее можно добавлять фрукты, ягоды, мед, орехи и натуральные сиропы. Овсянка помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы, содержит много полезных веществ и весьма питательна.

Детям и подросткам рекомендуют кушать рыбу не менее двух раз в неделю. Можно использовать разные сорта рыбы, как жирную, так и не жирную, а также различные морепродукты. Рыбу лучше всего готовить на пару или запекать, но вы можете использовать способ приготовления на свой вкус.

Из овощей для детей полезнее всего брокколи, морковь и картофель. Также рекомендуются различные бобовые.

Фото: shkolazhizni.ru

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Теги: дети, питание, продукты

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