Как дата рождения влияет на продолжительность жизни человека, выяснили ученые

Люди, родившиеся весной, живут на 41% дольше людей, которые родились осенью

Американские ученые провели аналитическое исследование в области нумерологии. Специалисты из США установили, что дата рождения непосредственно влияет на длительность жизни человека.

Американские эксперты предполагают, что люди родившиеся весной живут на 41% дольше людей, которые родились осенью.

А, люди родившиеся зимой, чаще подвергается психиатрическим заболеваниям, но реже склонны к глазным болезням. Также ученые установили, что такие люди практически не склонны к аллергии, чего нельзя сказать о людях, которые родились летом.

Научные сотрудники утверждают, что дети, родившиеся в конце обучающего года, способны в два раза быстрей достигнуть желаемых результатов в обучении. Ученые отметили, что данные выводы были сделаны на основе научных работ, и не имеют ничего общего с астрологическими прогнозами.

Фото: firestock.ru