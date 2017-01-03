Люди, родившиеся весной, живут на 41% дольше людей, которые родились осенью
Американские ученые провели аналитическое исследование в области нумерологии. Специалисты из США установили, что дата рождения непосредственно влияет на длительность жизни человека.
Американские эксперты предполагают, что люди родившиеся весной живут на 41% дольше людей, которые родились осенью.
А, люди родившиеся зимой, чаще подвергается психиатрическим заболеваниям, но реже склонны к глазным болезням. Также ученые установили, что такие люди практически не склонны к аллергии, чего нельзя сказать о людях, которые родились летом.
Научные сотрудники утверждают, что дети, родившиеся в конце обучающего года, способны в два раза быстрей достигнуть желаемых результатов в обучении. Ученые отметили, что данные выводы были сделаны на основе научных работ, и не имеют ничего общего с астрологическими прогнозами.
Фото: firestock.ru
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Теги: продолжительность жизни
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Как дата рождения влияет на продолжительность жизни человека, выяснили ученые
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