Врачи рассказали как лишний вес влияет на психику

Люди часто испытывающие стресс быстро набирают лишний вес

Ведущими учеными из США было доказано, что ожирение негативно влияет на психику человека.

Американские исследователи заметили фактор, напрямую связывающий лишний вес человека и его психическое здоровье. Основой данного заявления стали несколько проведенных исследований.

Люди, сталкивающиеся с подобной проблемой, очень часто испытывают стресс утверждают эксперты. Это связано с тем, что они подвергают себя самокритике из-за недовольств видом своим телом, ограничивающим их возможности.

Но есть и другая сторона медали. Исходя из заявления ученых, становится ясно, что часто испытывающий стресс человек быстро набирает лишний вес. Всему виной являются эмоциональные переживания.

Если у человека замечается состояние психологического расстройства из-за набора веса, то похудение никак не поможет излечиться от него. Эксперты рекомендуют обращаться к врачам и разбирать каждый случай отдельно.

Фото: wday.ru