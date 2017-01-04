Врачи назвали жизненно важные продукты в борьбе с раком

Куркумин воздействует на сигнальные пути клеток организма и предотвращает рост и распространение раковых клеток
Медики назвали продукты, которые необходимо включить в рацион для борьбы с раковыми заболеваниями.
Одним из таких продуктов является виноград и виноградный сок, поскольку он содержит естественный актиоксидант ресвератрол, способный замедлять рост раковых клеток и препятствовать образованию опухолей в клетках кожи, печени, лимфоузлов и желудка.
Мощное воздействие на злокачественные опухоли производит яблочная кожура, которая особо помогает при раке молочной железы.
Имбирь и чеснок оказывают схожее действие и участвуют в уничтожении раковых клеток.
Свежезаваренный черный или зеленый чай за счет содержания антиоксиданта кемпферола также может помочь в борьбе с раком груди.
Помидоры содержат большое количество антиоксиданта ликопина, который эффективен при раке простаты.
Куркумин, который содержит пряность куркума, воздействует на сигнальные пути клеток организма и предотвращает рост и распространение раковых клеток.
По словам специалистов, черника, клубника, малина и ежевика также являются ягодами, способными препятствовать распространению рака.
В то же время больным онкологическими заболеваниями крайне необходимо исключить из рациона искусственный сахар, приводящий к выработке инсулина, метаболизму и росту клеток. Дело в том, что инсулин способствует и размножению раковых клеток, заявили ученые. Полностью исключить необходимо и красное мясо, и насыщенные жиры.
Фото: goodfon.ru
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