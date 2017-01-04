Специалисты сообщили плохие новости любителям шоколада и мяса

Употребление шоколада и мяса в большом количестве наносят вред психике человека

Употребление в пищу большого количества мясных продуктов и шоколада негативно отражается на психике человека, считают испанские ученые. Выводы специалистов сделаны на основе масштабного исследования, которое длилось в течение десяти лет.

Как выяснилось, потребление шоколада или мяса в больших количествах может нанести вред психическому здоровью человека.

Данные сведения верны лишь в том случае, если поедание этих продуктов выходит за пределы нормы, сообщают эксперты. При употреблении мяса или шоколада в допустимых дозах, вреда здоровью нанесено не будет, а также есть шанс получить от них пользу. Отмечается, что первым симптомом станет депрессия, а позже и другие психические расстройства.

В результате нескольких исследований было установлено, что негативно на человека также влияет жирная и сладкая пища. Ученые пришли к выводу, что такая еда оказывает возбуждающий эффект на человеческий организм. Шанс заболеть психическими болезнями у таких людей намного выше, чем у остальных.

Фото: hotelki.me