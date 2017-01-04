Завтра геомагнитная буря «накроет» Землю – ученые

Магнитный эффект волн из корональной дыры повлияет на самочувствие многих людей

Ученые предупредили, что завтра Землю «накроет» геомагнитная буря.

Американские исследователи сообщили, что 4 и 5 января Земля будет находиться в зоне действия потока солнечного ветра. Волны из корональной дыры создадут магнитный эффект, что повлияет на самочувствие многих людей.

Волны от южного полюса до экватора будут ощутимы для метеочувствительных людей. Специалисты советуют заранее изменить график физических нагрузок и избегать эмоциональных стрессов.

Также такие космические процессы могут создать полярное сияние.

Фото: podrobnosti.ua