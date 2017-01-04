МИР

УКРАИНА

false
КАТЕГОРИИ
РЕГИОНЫ
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ПРЕСС РЕЛИЗ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
ФОТО
ВИДЕО
KYIVWEEKLY
КОММЕНТАРИИ
Рейтинг губернаторов
Лицо украинской власти
Герои и Антигерои 2012 года
21 год независимости: превращение в украинца
Дневник эмигранта: Хорошо ли там, где нас нет?
ОНЛАЙН Трансляции
Верховная Рада VII созыва: кто есть кто
Словарь Януковича
Здоровье

Завтра геомагнитная буря «накроет» Землю – ученые

0

Специалисты рекомендуют избегать нагрузок и эмоциональных стрессов

Магнитный эффект волн из корональной дыры повлияет на самочувствие многих людей

Ученые предупредили, что завтра Землю «накроет» геомагнитная буря.

Американские исследователи сообщили, что 4 и 5 января Земля будет находиться в зоне действия потока солнечного ветра. Волны из корональной дыры создадут магнитный эффект, что повлияет на самочувствие многих людей.

Волны от южного полюса до экватора будут ощутимы для метеочувствительных людей. Специалисты советуют заранее изменить график физических нагрузок и избегать эмоциональных стрессов.

Также такие космические процессы могут создать полярное сияние.

Фото: podrobnosti.ua

Читайте новости Comments.UA в социальных сетях facebook и twitter.

Теги: магнитная буря, метеочувствительность, стресс

Версия для печати

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"> Стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь

Стало известно, когда можно увидеть метеоритный дождь

"> Обнаружена планета с облаками и растениями

Обнаружена планета с облаками и растениями

"> В следующем году планету ожидает Ледниковый период

В следующем году планету ожидает Ледниковый период

"> На Землю обрушится мощнейшая в 2016 году магнитная буря

На Землю обрушится мощнейшая в 2016 году магнитная буря

Загрузка...

Последние новости

18:20

Меркель и Олланд проигнорируют форум в Давосе

18:12

Специалисты сообщили плохие новости любителям шоколада и мяса

17:58

Почему рожать нужно до 30 лет рассказали специалисты

16:52

В Украину идут арктические морозы

Читать все »

Последние статьи

общество
Глоссарий 2016 года. Часть первая

Глоссарий 2016 года. Часть первая »

Звезды
Катя Осадчая периодически отдает сына на воспитание бывшему мужу.

Самые красивые мамочки украинского шоу-биза »

Здоровье
Турофобия - боязнь сыра

10 фобий, которые не лечатся »

Власть
партия Наш Край

Вечно перспективный «Наш край» »

Читать все »

Регионы

Донбасс

За новогодние праздники количество переселенцев сократилось на тысячи

За новогодние праздники количество переселенцев сократилось на тысячи »

Запорожье

В Запорожье чиновники помогли присвоить 8-этажное здание

В Запорожье чиновники помогли присвоить 8-этажное здание »

Одесса

В Одессе водитель на "BMW" снес светофор

В Одессе водитель на "BMW" снес светофор »

Партнеры портала

Price.ua - сервис сравнения цен в Украине
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

властьвласть деньги деньги стиль жизнистиль жизни hi-tech hi-tech спорт спорт мир мир общество общество здоровье здоровье звезды звезды
Архив Экспорт О проекте/Контакт Информатор
НОВОСТИ
МНЕНИЯ
ДАЙДЖЕСТ
ФОРУМ
ДОСЬЕ
LIVEBLOG
ФОТО
ВИДЕО
КОММЕНТАРИИ

Нажмите «Нравится»,
чтобы читать «Комментарии» в Facebook!

Спасибо, я уже с вами.

   © «Комментарии:», 2016

Яндекс.Метрика Система Orphus
Интернет-ресурсам запрещено цитировать и воспроизводить текстовые материалы Информационно-аналитического портала «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua) без указания активной гиперссылки на www.comments.ua (не закрытой от индексирования поисковыми системами) непосредственно в тексте новости, не ниже второго абзаца, а также вносить изменения в тексты без письменного разрешения редакции портала. При воспроизведении или цитировании статей, опубликованных на портале «КОММЕНТАРИИ:» (comments.ua), нужно обязательно указывать имена авторов и источник заимствования. Запрещено перепечатывать, копировать или воспроизводить информацию, которая содержит ссылку на информационные агентства «Интерфакс-Украина», «Українськi новини», УНИАН. Фотографии и другие изображения принадлежат их авторам или правообладателям. Фотографии PHL можно использовать только с письменного разрешения редакции фотоагентства PHL.ua. Редакция портала может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы. Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости. За достоверность и содержание рекламы ответственность несет рекламодатель. В разделе «Дайджест» публикуются материалы, ранее опубликованные другими СМИ. В разделе «Мнения» публикуются авторские материалы. Все комментарии, который оставляют читатели портала, публикуются на веб-сервисе Disqus (disqus.com) и редакция портала не несет за них ответственность.