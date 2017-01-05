Медики подсчитали число умерших от гриппа в последнюю неделю 2016 года

Самый высокий показатель заболеваемости гриппом - в Киевской области, самый низкий - на Луганщине

С 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года в Украине от гриппа умерли шесть человек. Об этом сообщает официальный сайт Минздрава.

«На прошлой неделе зарегистрировано три летальных случая от гриппа во Львовской и по одному в Полтавской, Николаевской и Запорожской областях», - говорится в сообщении.

По данным медиков, интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 21 области Украины и Киеве.

Показатели более низкого эпидемического уровня зафиксированы в Луганской, Ивано-Франковской, Донецкой и Харьковской. При этом меньше всего заболевших - в Луганской области, а больше всего - в Киевской.

Всего же за последнюю неделю 2016 года гриппом и ОРВИ заболели 369 тысяч 151 человек, из них 57,8% - дети (до 17 лет). Темп прироста больных среди взрослых и детей уменьшился на 3% и 17,6% соответственно.

В сообщении указывается, что чаще всего в медицинской помощи в условиях стационара нуждались дети до 4 лет.

Ранее «Комментарии» писали о том, что двое детей и двое взрослых скончались от гриппа на Львовщине.