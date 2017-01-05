Медики создали новое лекарство с помощью паука

Новый антибиотик не будет вызывать каких-либо воспалительных, аллергических или иммунных реакций

Ученые туманного Альбиона воссоздать уникальный антибиотик, ключевым компонентом которого стал синтетический шелк паука.

Специалисты работали над получением вакцины долгие пять лет. И научились достаточно легко регулировать процесс растворения и доставки лекарства. Ученые показали, что эти шелковые волокна могут быть украшены антибиотиком левофлоксацином. После этого он незамедлительно высбождается из шелка, сохраняя при этом свою антибактериальную активность на протяжении как минимум пяти суток.

«С помощью нашей методики можно достаточно быстро осуществлять генерацию совместимых биологическими методами шелковых конструкций для того, чтобы использовать их в широком диапазоне и применять повсеместно», - заявил глава исследовательской группы, добавив, что материал не будет вызывать каких-либо воспалительных, аллергических или иммунных реакций.

Фото: troyan95.org.ua