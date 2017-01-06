Названы продукты, повышающие шанс забеременеть

Хумус, йогурт и лосось приносят огромную пользу репродуктивной системе человека
Здоровая и правильная пища может существенно помочь в зачатии ребенка. Ученые из Великобритании назвали блюда, которые повысят шансы родить первенца.
Нутриционист Селия Купер утверждает, что хумус, йогурт и лосось приносят большую пользу репродуктивной системе человека, в частности, обеспечивают кальций, являющийся важной составляющей для полноценной беременности. Диетолог советует всем парам, которые хотят завести ребенка, внимательно пересмотреть свой рацион, который нужно наполнить всеми необходимыми минералами и витаминами.
К примеру, орех хумус полезен своим бета-каротином, витаминами B и C и фолиевой кислотой. А фолиевая кислота предотвращает появление расщелин позвоночника и является одним из элементов производства ДНК.
Еще одним полезным продуктом является лосось. Он богат селеном – минералом, вырабатывающим сперму и тестостерон, и витамином D. Последние исследование показали, что женщины с нормальным уровнем этого вещества в два раза чаще беременели, чем те, у кого этого витамина было недостаточно.
Также будущим мамам в питании необходим йогурт. В нем содержится белок и кальций, нужный для здоровой беременности. В качественном продукте имеются пробиотики, которые играют немалую роль в поддержании хорошей пищеварительной формы организма.
Фото: ivona.bigmir.net
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Теги: зачатие, беременность, питание
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