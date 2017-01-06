Как занятия спортом влияют на умственные способности, рассказали ученые

Благотворная реакция спорта на мозг происходит благодаря выработке белка

Ведущей ученой коллегией Финского университета Ювяскюля была проведена работа, благодаря которой удалось установить факт того, что спорт влияет на мозг благотворно. Происходит благотворная реакция благодаря тренировке различных групп мышц, из-за чего и происходит выработка белка, стимулирующего мозговую деятельность.

Установить, насколько серьезно могут быть связаны умственная и физическая деятельность решили выяснить Финские ученые. Специально для этого было начато исследование, в котором пригласили для участия мужчин и женщин близнецов. После этого их разделили на две группы. В одной из них необходимо было вести пассивный образ жизни, в то время как в другой – регулярно заниматься спортом.

После завершения эксперимента всех участников заставили пройти исследование МРТ. Исследователям удалось выяснить, что те люди, которые на постоянной основе тренировались, могли похвастать повышенной активностью тех областей мозга, которые были ответственны за координацию. Данная область к концу эксперимента отличалась несколько возросшим размером.

Благодаря своему исследованию, ученые планируют провести создание универсальных методов, благодаря которым можно будет бороться с параличом и прочими подобными этому заболеваниями.

Фото: newsforbreakfast.ru