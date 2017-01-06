О положительном воздействии на здоровье банана, картофеля и мучных изделий рассказали специалисты

Резистентный крахмал является одним из типов волокон, помогающих организму в выработке жирных кислот

По данным ученых, такие продукты, как картофель, банан и мучные изделия, положительно влияют на здоровье человека. Все дело в том, что в них находится много крахмала, который оказывает благоприятное влияние.

Резистентный крахмал является одним из типов волокон, помогающих организму в выработке жирных кислот. Некоторые формы данного материала включены в пищевую цепь продуктов или подвержены коммерческой модификации. Клетчатку необходимо употреблять в количестве 30 грамм в день для адекватной работы организма.

За последнее время в науке было обнаружено большое количество крахмалосодержащих продуктов, которые приносят пользу человеку. Связано это с тем, что в течение 10 лет с ними было проведено множество экспериментов.

Фото: elementy.ru