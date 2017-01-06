Специалисты выяснили, какие дети начинают говорить быстрее

Недоношенные дети учатся говорить быстрее других малышей, из-за отличий в головном мозге

Научные сотрудники из Вашингтонского университета реализовали исследование, в ходе которого специалистам удалось зафиксировать, что недоношенные дети быстро учатся говорить.

Медики в процессе осуществления наблюдений доказали, что малыши, рожденные преждевременно, учатся говорить быстрее, чем другие дети. По словам авторов проектов, чтобы получить необходимые данные специалисты реализовали несколько экспериментов.

Во время эксперимента, врачи анализировали процесс развития младенцев, которые появились на свет вовремя, а также тех, кто родился раньше времени. Выяснилось, что недоношенные дети учатся говорить быстрее других малышей. Это обусловлено отличиями в головном мозге.

Специалисты из Северо-западного университета, расположенного в Соединенных Штатах Америки, провели аналогичное исследование, доказав, что мальчики и девочки, рожденные преждевременно, более приспособлены к внешним раздражителям.

Фото: sva-mama.ru