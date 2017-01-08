Ученые создали «эликсир» молодости

Ученые из клиники Mayo (Рочестер, штат Миннесота) близки к созданию «эликсира» молодости.

Ученые отмечают, что эффект данного препарата заключается в удалении из кожи грызунов клеток, неспособных к размножению, которые накапливались там в процессе старения. Аналогичные клетки существуют и в организме человека.

По словам ученых, из-за белков, вырабатываемых этими клетками, соседние клетки погружаются в оцепенение, органы не могут восстанавливаться и постепенно изнашиваются.

Ученые предупреждают, что пожилым людям придется дожидаться этого волшебного лекарства еще несколько лет – препарат должен пройти серию проверок, которые докажут его эффективность и безопасность.

Исследователи пока не выяснили, влияет ли этот препарат на возрастные недуги - такие как артрит и деменция. Доктор Питер де Кайзер из Университета Эразма считает, что нужно не только удалять стареющие клетки, но и заменять их молодыми, и предлагает стимулировать процесс дифференцирования близлежащих стволовых клеток.