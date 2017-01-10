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Назван орех, который защитит от гриппа и вирусных инфекций

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Миндаль помогает от простуды и гриппа

Миндаль играет роль невероятно сильного иммуностимулятора

Исследование, проведенное совместно учеными из Италии и Великобритании показало, что присутствие в постоянном рационе питания  миндаля, поможет добиться стимулирования иммунного ответа организма, что защищает от вирусных инфекций.

Авторы исследования, сотрудники итальянского центра Policlinico Universitario в Мессине и британского Института пищевых исследований в Норвиче, пришли к заключению, что миндаль играет роль невероятно сильного иммуностимулятора. По словам специалистов, регулярное употребление этого ореха позволяет организму успешно сражаться с целым рядом вирусов, в том числе вызывающих грипп и простуду.

«Естественные вещества, содержащиеся в миндале, помогают усилить реакцию иммунной системы на вирусные инфекции. Кожура миндаля улучшает способности белых кровяных телец находить вирусы. Нарастает и возможность организма предотвращать размножение вирусов, а также их распространение по телу», - рассказали специалисты о целебных свойствах ореха.

Специалисты добавили, что эксперименты выявили уникальную способность миндаля побуждать иммунную систему «работать на повышенных оборотах». Даже после того, как миндаль был переварен в желудке, иммунитет все равно остается активным, сообщили авторы исследования.

Также наблюдения ученых позволили им сделать вывод, что миндаль эффективно борется с вирусом простого герпеса 2 типа.

Фото: edimdoma.ru

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Теги: миндаль, грипп, орехи

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