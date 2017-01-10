Разработана революционная методика восстановления зубов

Метод стимулирует природное восстановление стволовых клеток в пульпе зуба

Сотрудники института дантистики Королевского колледжа, Лондон, разработали революционный способ восстановления зубов на основе активного вещества Tideglusib (NP-12), которое используют при лечении Альцгеймера. Метод стимулирует природное восстановление стволовых клеток в пульпе зуба.

Британские ученые обнаружили благотворное влияние активного вещества Tideglusib на регенеративные процессы в пульпе зуба. После повреждения эмали пульпа оказывается под ударом инфекции. Как результат, инфекционные процессы приводят к разрушению зуба. NP-12 позволяет ускорить процесс восстановления дентина.

Активное вещество Tideglusib значительно более эффективен, чем «цемент», используемый дантистами при пломбировании поврежденного участка. NP-12 позволяет наращивать природный слой дентина, который гораздо более надежен и долговечен. Безусловно, процесс такого лечения значительно более долгий, однако результат, по мнению медиков, того стоит. При лечении Альцгеймера NP-12 используют для восстановления поврежденных тканей головного мозга.

Фото: jslim.ru