В Одесской области от переохлаждения погиб пограничник

Молодой парень решил пешком дойти по морозу к родственникам в село Шевченково
В Одесской области жертвой мороза стал пограничник. О его гибели от в Facebook написал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.
«От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения», - написал в соцсети Бойченко.
Известно, что связь с парнем была потеряна 7 января. Он решил пешком добраться в село Шевченково к родственникам. В результате его тело нашли возле бывшего кирпичного завода вблизи села Шевченково. Устанавливаются обстоятельства гибели.
Ранее «Комментарии» писали о том, что в 2017 году жертвами морозов стали уже 8 человек.
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Теги: переохлаждение, смерть
Последние новости
|
21:27
Рабинович обвинил власть в ограничении права талантливых студентов на высшее образование
|
20:40
|
19:27
|
18:10
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0