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Здоровье

В Одесской области от переохлаждения погиб пограничник

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22-летний парень не дошел по морозу до родственников

Молодой парень решил пешком дойти по морозу к родственникам в село  Шевченково

 В Одесской области жертвой мороза стал пограничник. О его  гибели от в Facebook написал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

«От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения», - написал  в соцсети Бойченко.

Известно, что связь с парнем была потеряна 7 января. Он решил пешком добраться в село Шевченково к родственникам. В результате его тело нашли возле бывшего кирпичного завода вблизи села Шевченково.  Устанавливаются обстоятельства гибели.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в 2017 году жертвами морозов стали уже 8 человек.

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Теги: переохлаждение, смерть

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   © «Комментарии:», 2016

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