В Одесской области от переохлаждения погиб пограничник

Молодой парень решил пешком дойти по морозу к родственникам в село Шевченково

В Одесской области жертвой мороза стал пограничник. О его гибели от в Facebook написал председатель Килийского районного совета Павел Бойченко.

«От переохлаждения погиб молодой человек, житель Килии, служащий Измаильского погранотряда 95 года рождения», - написал в соцсети Бойченко.

Известно, что связь с парнем была потеряна 7 января. Он решил пешком добраться в село Шевченково к родственникам. В результате его тело нашли возле бывшего кирпичного завода вблизи села Шевченково. Устанавливаются обстоятельства гибели.

Ранее «Комментарии» писали о том, что в 2017 году жертвами морозов стали уже 8 человек.