Сегодня в Украине стартует регистрация на пробное ВНО

Участие в пробном внешнем независимом оценивании платное, его стоимость определяет региональный центр оценивания качества образования

Регистрация на пробное внешнее независимое оценивание (ВНО) началась сегодня, 10 января и продлится до 31 января. Об этом сообщает сайт Украинского центра оценивания качества образования .

Для участия в пробном тестировании нужно зарегистрироваться на сайтах региональных центров. Регистрация продлится с 10 до 31 января.

«Каждый зарегистрированный участник может сдать тесты: 1 апреля - по украинскому языку и литературе, а 8 апреля – по одному из предметов (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языкам)», - говорится на сайте.

Напомним, что участие в пробном внешнем независимом оценивании платное, его стоимость определяет региональный центр оценивания качества образования.

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