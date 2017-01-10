Новую опасность пассивного курения для беременных назвали специалисты

Даже незначительный контакт с дымом может вызвать синдром внезапной смерти вынашиваемого малыша

Ученые университета Дьюка обнаружили новые опасности пассивного курения для беременных женщин. По их мнению, даже незначительный контакт с дымом может вызвать синдром внезапной смерти вынашиваемого малыша.

На самом деле нет безопасных этапов нахождения рядом с курильщиками во время беременности, отметили исследователи. Те, кто курит рядом с будущей мамой, поступают безответственно, так как не понимают, что с каждой выдыхаемой порцией табачного дыма они насыщают окружающее пространство более чем 4 тысячами отравляющих веществ. Попадая в организм беременной женщины, они могу вызвать отрицательные последствия не только для ее здоровье в виде нарушения работы дыхательной и сердечнососудистой системы, но и для малыша.

Кроме преждевременной смерти вследствие пассивного курения мамы, у ребенка могут нарушиться холинергические связи в мозге, что вызовет после рождения трудности в обучении из-за ухудшения памяти и живости восприятия. Также такие малыши будут иметь проблемы с выделением серотонина, что может разбалансировать нервную систему, вызвать эмоциональные проблемы и поведенческую нестабильность на более поздних этапах развития.

Фото: ladushki.info