Медики сообщили, как легко излечится от артрита

Даже незначительная активность – это уже лучше, чем ничего

Уделяя 45 минут в день спортивной ходьбе, пожилые люди, могут излечиться от дискомфорта и неприятных болезненных ощущений в суставах. Это может принести пользу тем, у кого начал проявляться и активно развивается артрит.

Проведенное учеными исследование, касается, как женщин, так и мужчин. Согласно проведенному эксперименту, более 25% стариков, уделявших вышеописанному занятию необходимое время, сообщали о существенных улучшениях своего здоровья.

«Даже незначительная активность – это уже лучше, чем ничего, потому не следует ставить на себе крест, если пожилой человек страдает от артрита. Даже 20 минут, которые проведены в активных прогулках на свежем воздухе, будут существенно улучшать самочувствие», - заявил глава исследовательской группы Дуглас Данлоп.

Узнать точные сведения относительно этого удалось благодаря сложнейшим вычислениям мониторинга. Целью исследователей было измерить физическую активность взрослого человека и пожилого, сравнивая, какой эффект она оказывает на весь организм.

Глава исследовательской группы также заявил:«Важно руководствоваться принципами того, что подобные манипуляции приносят исключительно пользу. Не стоит забывать, что даже небольшая физическая нагрузка на организм может стать причиной улучшения самочувствия».

Фото: morehealthy.ru