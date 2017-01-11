Назван витамин, который способен атаковать раковые клетки и лечить опухоли

Внутривенные инъекции витамина С приводят к повреждению и смерти раковых клеток

Ученые из Университета Айовы обнаружили, что внутривенные инъекции витамина С вызывают сверхвысокую его концентрацию в крови. Тем самым данный витамин приобретает способность атаковать раковые клетки и лечить опухоли.

Как оказалось весьма доступный и широко известный витамин С, может быть использован в деле лечения рака. Такой вывод сделали американские ученые из Университета Айовы. Они установили, что после внутривенных инъекций витамин С легко расщепляется, создавая хорошо нам знакомую перекись водорода - разновидность реактивного водорода, повреждающую ткани и ДНК. Однако клетки злокачественных опухолей значительно хуже справляются с процессом удаления перекиси водорода, чем здоровые клетки.

Внутривенные инъекции витамина С, исключающие его традиционный метаболизм желудочно-кишечной системой, вызывают увеличение уровня данного витамина в крови в 100-200 раз выше, чем при пероральном приеме. Перекись водорода проникает в клетки опухолей и уничтожает их, что является эффективной стратегией в лечении рака.

Это объясняет, каким образом очень высокий уровень витамина С, использовавшийся в клинических исследованиях, не нанес никаких повреждений нормальной ткани, но повредил ткани опухолей.

Специалисты воздействовали инъекциями витамина С на клетки опухоли поджелудочной железы и легких в сочетании с традиционными лекарствами в рамках химиотерапии или с облучением. Как выяснилось, фермент каталаза отвечает за выведение перекиси водорода, генерированной витамином С. Но клетки с низким количеством каталазы более уязвимы перед повреждением и смертью из-за воздействия витамина С. А у раковых клеток как раз и ощущается дефицит каталазы.

Фото: vitaminba.ru