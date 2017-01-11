Специалисты предложили делить лекарства на мужские и женские

Изготовление лекарств отдельно для мужчин, и женщин позволит увеличить эффективность и, безопасность фармакологического лечения
Ученые из Университета Калифорнии США предложили делить лекарства на мужские и женские. Специалисты пришли к такому выводу после ряда проведенных исследований. По словам врачей гормональная реакция на разные лекарства зависит от гендерной принадлежности человека.
В ходе длительных лабораторных опытов по воздействию медицинских препаратов на мужчин и женщин эксперты установили, что некоторые препараты действительно оказывают совершенно разное влияние на мужской и женский организм.
Прежде всего, это касается лекарств седативной, и анальгетической группы, поскольку прием данных препаратов оказывает сильное воздействие на гормональный фон человека.
Ученые считают, что изготовление лекарств отдельно для мужчин, и женщин позволит увеличить эффективность и, прежде всего, безопасность фармакологического лечения.
Фото: yopi.com.ua
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Теги: лекарства, пол, эффективность
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