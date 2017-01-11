Медики назвали главных врагов здорового секса

Чрезмерное употребление алкоголя, кофеина и табака способно вызвать импотенцию
Регулярное употребление табака, кофеина и спиртных напитков оказывает наиболее разрушительное воздействие на сексуальную сферу человека.
Американские ученые считают, что частое употребление данных продуктов способно даже вызвать импотенцию.
Никотин, попадая в кровь, вызывает сужение сосудов, а также снижает степень эластичности стенок.
Такое же воздействие на кровеносную систему оказывает кофеин.
Ранее ученые объявили, что к нарушению потенции также может приводить прием препаратов от гипертонии и сахарного диабета.
Фото: dpchas.com.ua
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