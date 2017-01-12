Стало извстно скольких людей в Украине грипп убил за неделю

В новом году в Украине гриппом заболели четверть миллиона людей

В течение минувшей недели в Украине от гриппа умерли еще шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

«На первой неделе 2017 года зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской – по 2 случая, из них 1 ребенок», – говорится в сообщении Минздрава.

Известно, что уже в 2017 году в Украине гриппом и ОРВИ заболели 250 тысяч 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 13 областях Украины. Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ зарегистрирован в Волынской – 945,0 на 100 тысяч населения, наименьший – в Луганской областях – 136,9 на 100 тысяч населения.

Ранее «Комментарии" писали о том, что гриппом болеют уже около 3 млн украинцев.