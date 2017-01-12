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Здоровье

Почему люди чаще болеют в холода, выяснили специалисты

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Патогены гриппа особенно сильно распространяются в январе и феврале

Перепады температуры служат спусковым крючком для эпидемий гриппа

Как всем известно, причиной простудных заболеваний являются вирусы, а значит, изменения температуры теоретически не должны делать человека более предрасположенным к недугам. Однако исследователи из Университета Гётеборга в Швеции выяснили, почему резкие изменения погоды часто делают людей больными.

Многие страны накрыла эпидемия гриппа. Хотя заболеваемость гриппом начинает увеличиваться еще с начала октября, патогены особенно сильно распространяются в январе и феврале.  Но не смотря, на эти знания иногда грипп настигает нас даже в тот момент, когда мы предпринимаем все меры профилактики. Новое исследование позволяет понять, почему так происходит.

Каким образом резкие перепады температуры могут ослабить естественные защитные механизмы организма, удалось выяснить Шведским ученым.

Аэрозольные частицы, содержащие вирус или жидкость, значительно чаще распространяются в холодную и сухую погоду. Если окружающий нас воздух является сухим, то он поглощает влагу и аэрозольные частицы уменьшаются, легче переносясь по воздуху. Это является значительно более важным фактором распространения гриппа, чем большие скопления людей в закрытых помещениях, которые наблюдаются в зимнюю погоду, выяснили специалисты.

Наблюдая за временами года и 20 000 образцами вируса, авторы исследования собирали анализы из носовой полости у людей, которые обращались за медицинской помощью в Гётеборге. Затем распространенность респираторных заболеваний была сопоставлена со временем года и погодными условиями на основе информации от синоптиков. Результаты были более чем очевидны - вспышки гриппа активировались приблизительно через неделю после наступления по-настоящему холодной погоды и низкой влажности.

По мнению авторов исследования, именно внезапные перепады температуры, служат стартом для начала настоящей эпидемии гриппа. А когда она начинается, то даже повышение температуры не способно ее остановить, так как гриппом заражается множество людей.

Фото: stoprinit.ru

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Теги: холод, грипп

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