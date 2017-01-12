О лучших способах снятия зубной боли рассказали специалисты

Временно облегчить зубную боль помогут такие средства, как гвоздика, смесь соли и перца, кусочек сала, чеснок, лук или сырая картошка

Снять зубную боль помогут простые средства, которые каждый может найти у себя дома. Специалисты рассказали, какие именно.

Когда приходит зубная боль, каждый скажет, что ни о чем думать, кроме нее, не получается. Временно облегчить страдания помогут некоторые средства, такие как гвоздика, смесь соли и перца, кусочек сала, чеснок, лук или сырая картошка.

Если все это не очень помогает, тогда необходимо принять обезболивающее. При этом не стоит забывать, что все подобные средства обладают огромным перечнем побочных эффектов. Перед приемом таблетки, необходимо внимательно прочитать инструкцию, прекратить кушать на какое-то время, а также хорошенько почистить зубы и прополоскать рот раствором обычной пищевой соды (она тоже дает обезболивающий эффект). Только после всего этого можно без опасений принять таблетку.

Важно помнить, что зубная боль - признак значительной проблемы в ротовой полости. Что означает, что человеку необходимо обратиться за помощью к стоматологу.

Фото: vitaportal.ru