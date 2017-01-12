Главные признаки нездоровых почек назвали медики

Без нормальной работы почек правильное функционирование организма невозможно

На проблемы с почками могут указывать не совсем типичные симптомы, говорят врачи. Медики составили перечень главных признаков того, что в этом органе возникли нарушения.

Без нормальной работы почек правильное функционирование организма невозможно, напомнили специалисты, даже незначительный сбой способен вызвать тяжелые последствия.

На проблемы с почками может указывать постоянная усталость, говорят терапевты. Подобная дисфункция вызывается тем, что кровь начинает хуже транспортировать кислород по организму.

Как известно, почки играют роль фильтра в организме, неполадки в их работе отражаются на состоянии кожи. Если появился зуд или ощущение покалывания под кожей, это может указывать на болезнь почек, сообщили эксперты.

Еще одним симптомом является появление отеков, в первую очередь, на лодыжках и ногах, но в ряде случаев и на лице, руках и других участках тела.

«Конечно, отеки могут появляться по разным причинам, но почечная недостаточность является главной из них. Почки отвечают за регулирование водно-натриевого баланса, поэтому любой сбой в их работе не дает им правильно уравновешивать данные показатели. Также отеки могут возникать из-за выведения с мочой слишком большого количества белка», - рассказали медики.

Также о болезненном состоянии почек, может говорить возникшая анемия, а также все неприятные изменения, так или иначе связанные с мочеиспусканием (недержание, жжение, другие запах и цвет мочи).

Еще одним симптомом нездоровых почек является появление неприятного запаха изо рта, или металлического привкуса во рту. Это говорит о почечной недостаточности, заключили специалисты.

Фото: tvoelechenie.ru