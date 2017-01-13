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Здоровье

Назван продукт, который сделает мозг более здоровым

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Яйца в реальности помогают усилить функционирование мозга

Регулярное употребление яиц защитит от старческого слабоумия

Исследователи из Университета Восточной Финляндии рекомендуют употреблять на завтрак яйца для здоровья мозга . Они сообщили, что включение данного продукта в рацион питания защитит от старческого слабоумия .

Финские ученые выяснили, что употребление яиц не повышает риск развития старческого слабоумия . Напротив, яйца в реальности помогают усилить функционирование мозга. Этот продукт содержит диетический холестерин, а ранее ученые считали, что яйца увеличивают опасность инфаркта, повышенного артериального давления и лишнего веса. Как известно, что все эти расстройства повреждают сердце, артерии и кровоток, что повышает риск болезни Альцгеймера.

Финские ученые доказали, что употребление яиц лишь в очень незначительной степени увеличивает уровень холестерина . Специалисты проанализировали питание 2 497 мужчин в возрасте от 42 до 60 лет, у которых не было диагностированных расстройств памяти. В течении 22 лет наблюдений у 337 были выявлены неврологические расстройства, подавляющая часть которых оказалась болезнью Альцгеймера. Исследователи установили, что треть этих мужчин были переносчиками специфического гена под названием APOE4, который является уже установленным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний и старческого слабоумия.

Несмотря на то, что людям с APOE4 грозит повышенный риск этих недугов, не существуют твердой гарантии того, что они обязательно с ними столкнутся. Ученые доказали, что ни холестерин, ни употребление яиц не связаны с повышенной опасностью развития старческого слабоумия . Однако те люди, которые активно употребляли яйца, впоследствии лучше справлялись с нейропсихологическими тестами.

Диета с высоким уровнем холестерина и частое употребление яиц не представляют угрозы в плане развития расстройств памяти даже у тех людей, которые к этому генетически предрасположены, заключили специалисты.

Фото: lady.mail.ru

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Теги: мозг, яйца, деменция

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